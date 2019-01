Fyns Amts Avis: Skattearbejdspladser ligner en ligstig valgkampsgave

Svendborg og resten af Sydfyn har hidtil været en af de store tabere i kampen om statslige arbejdspladser. Første gang, der er blevet flyttet en stor klump arbejdspladser ud, trak Svendborg nitten. Det blev ikke til noget med Søfartstyrelsen, og da en ny afdeling af politiskolen skulle placeres, løb Vejle efter megen polemik med skolen, og Svendborg bevarede sin status som hvid plet.

Da den seneste udflytningsrunde blev offentliggjort, fik Svendborg med en tilbagerulning af lukningen af Skat lidt ned i posen sammen med i alt 46 arbejdspladser inden for uddannelsesområdet. Det var ikke storslået, men måske et lille holdkæftbolsje til et område, der meget tydeligt havde tilkendegivet sin utilfredshed.

Og så er der faktisk sket noget, men denne gang er det sket uden de store armbevægelser, som ellers har kendetegnet etableringen og udflytningen af statslige arbejdspladser i provinsen. Svendborg får 100 ekstra skattearbejdspladser i løbet af de kommende to år. Og dermed kan Svendborg ikke længere betegnes som en hvid plet på kortet. Og det er værd at glæde sig over. Nu har Sydfyn endelig fået en ganske pæn bid af kagen.

Uden at det skal tage noget fra glæden ved de ekstra arbejdspladser, kan det dog undre, at det kommer lidt som en tyv om natten - på den gode måde; som hvis tyven stillede et fjernsyn i stedet for at tage det.

Regeringen er kendt for at være effektiv til at flage med det, når den gør noget godt for provinsen. Og især Sydfyn har jo været lidt en ligtorn, der er blevet ved med at gnave og irritere, fordi området ikke er blevet tilgodeset tidligere. Måske er det fordi regeringen gerne ville have brugt oprettelsen af de 100 arbejdspladser i valgkampen til at vise Sydfyn, at området ikke er blevet glemt. Det kan regeringen jo stadig gøre, men den effektivt koordinerede kommunikation fra ministerierne har på en eller anden måde svigtet denne gang.

Det ændrer ikke på, at Sydfyn har fået serveret et langt mere effektivt holdkæftbolsje denne gang, og det bliver derfor ikke her oppositionens kandidater kan vrikke kniven ind mellem ribbenene på regeringspartiernes kandidater. Til glæde for blandt andre Venstres Erling Bonnesen og Konservative Folkepartis Anders Johansson. Deres valgkamp er blevet gjort noget lettere med denne udvikling. Nu behøver de ikke i lige så høj grad at skulle forsvare den flanke, der i udtalt grad har været åben for angreb.

Med andre ord er det et klogt træk at få sat det hak ud for Sydfyn, mens der lades godt og grundigt op til folketingsvalget, og på Sydfyn kan vi i bund og grund kun bukke og sige tak for arbejdspladserne. Uanset, at det blot er et redskab, der skal bruges i valgkampen.