Fyns Amts Avis: Politikere blottet for menneskelig indsigt

Politikere bliver jævnt hen skoset, hvis de lader sig styre af personsager eller alt for mange følelser. Derfor er det egentlig ganske prisværdigt, når udlændingeordførerne fra de tre regeringspartier forleden udtaler sig til Fyns Amts Avis om regeringens og DF's stramninger på udlændingeområdet i forbindelse med finansloven. Udtalelserne er blottet for følelser, og det er de overordnede linjer, Mads Fuglede (V), Naser Khader (K) og Joakim B. Olsen (LA) forholder sig til. De udtaler sig på baggrund af, hvad Danmark som samfund - set fra deres respektive stole - har bedst af. Respekt for det.

Det er så også den respekt, det kan blive til. Deres udtalelser ser ud til at være vokset op af en stak regnark og statistikker, der på ingen måde indregner en faktor såsom medmenneskelighed. Eller for den sags skyld menneskelige konsekvenser af deres beslutninger.

Politikere skal helst være styret af ideologier frem for regnerark, med mindre teknokrati er det foretrukne grundlag for deres politiske kurs. Teknokratiet har dog også nogle svagheder, og de viser sig også ganske tydeligt i blandt andre Naser Khader udtalelser:

"Jeg forstår ikke, at man frygter at skulle vende hjem, når der er blevet fred. Hvad er det for noget? Man bør faktisk være glad for - og glæde sig til, hvis man er flygtet - at kunne vende hjem til det land, man er flygtet fra."

Han tager slet ikke højde for traume-faktoren. Forholdet til fødelandet kan jo være skudt sønder og sammen på grund af krigen, og ønsket om at vende tilbage til et sted, hvor den verden, man troede på, er styrtet i grus, kan sagtens tænkes at være meget lille. Trygheden og troen på en god fremtid netop der kan være aldeles elimineret.

Man kunne også forestille sig en person, der er vokset op i et hjem og på egn, hvor barndommen har været fyldt med misbrug og vanrøgt. Når de mennesker, der har udsat personen for disse overgreb, så er døde og borte, skulle det så være ensbetydende med, at det vil vække glæde hos offeret at vende hjem og vække alle minderne til live? Tvivlsomt.

Naturligvis kan lille Danmark ikke redde hele verden, og hvis vi åbner dørene for alle de mennesker, der er på flugt, ja, så vil vores samfund krølle sammen under vægten. Det kan der ikke herske nogen tvivl om, men den måde, de tre ordførere legitimere og underbygger deres beslutninger på, synes at være blottet for indsigt i den menneskelige psyke. Og nej, politikere skal ikke være psykologer.

Det kræver dog ikke meget mere end moderate empatiske evner og en nogenlunde basal forståelse for menneskelige reaktionsmønstre for at forstå, hvad det betyder for et menneske, der er flygtet fra krig og elendighed, når det får at vide, at det ikke skal bruge tid på at slå rod. Rigtig velkomment er det ikke. Det er på tålt ophold, indtil våbnene nedlægges.

Måske ser resultatet godt ud i regnearkene, men set fra et samfundsperspektiv er nytteværdien begrænset.