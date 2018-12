Vi kender alle historien om Langeland som kommunen, hvor alting går galt og udviklingen i stå.

Der mangler både arbejdspladser, busforbindelser, optimisme og penge i kommunekassen.

Langeland er øen, man flytter fra og ikke til.

Ja, Langeland er så langt ude, at øen er blandt de foretrukne destinationer, når de landsdækkende medier sender rapportere ud for at berette om, hvor galt, det kan gå derude i yderområderne.

Eller gør vi?

Langeland er utvivlsomt mere udfordret end så mange andre kommuner. Resultatet hører til i den tunge ende, når Indenrigsministeriet gør de kommunale nøgletal op.

Men kan det virkeligt passe, at der slet ikke er noget, der fungerer på Langeland?

Er der ingen udvikling på den smukke ø? Er der virkelig ikke nogen, som tror på fremtiden?

Og er det et retvisende billede af et yderområde på vej ud over (ud)kanten, de landsdækkende medier tegner, når de sender lejlighedsvise ekspeditioner ud i den sydfynske provins?

Svaret er nej.

Og jo: Der sker noget på Langeland. Og der er tydeligvis også nogen dér, som tror på fremtiden.

Optimismen er i hvert fald til at få øje på i denne uges ene gode historie efter den anden om livet og fremtidsudsigterne på Langeland.

Forleden kunne Shores Langeland, der skal trække turister til nye, spændende maritime oplevelser på Langeland, glæde sig over at være kommet på finansloven med to millioner kroner.

Nogenlunde samtidig modtog Frivillig Langeland godt to millioner kroner fra Velux Fonden til et projekt, der skal bekæmpe ensomhed blandt ældre.

Og torsdag kunne Fyns Amts Avis fortælle den gode historie om Realdanias plan for, hvordan 7,7 millioner kroner skal bruges på byudvikling i Rudlkøbing.

Men den i virkeligheden nok bedste nyhed for Langeland var en rapport fra Sund & Bælt.

Sund & Bælt har med hjælp fra eksterne rådgivere undersøgt det samfundsmæssige udbytte af en opgradering af færgeruten mellem Spodsbjerg og Tårs til en hurtigrute.

Og rapporten konkluderer, at 1,9 milliarder kroner til en fremskudt færgehavn på Lollandssiden er penge, der er godt givet ud. Og som kommer godt igen.

For Langeland vil en hurtigrute med en overfartstid på 22 minutter således åbne helt nye muligheder for at udvikle og udbygge erhvervslivet og turistbranchen.

Der er ganske vist lang vej endnu, før Folketinget kan træffe den endelige beslutning om hurtigruten mellem Spodsbjerg og Tårs.

Men Sund & Bælts perspektivrige rapport giver håb for fremtiden.

Og sammen med de andre nyheder om realiseringen af flere gode initiativer, vidner den om, at Langeland så langt fra er kommunen, hvor det meste er gået i stå og resten går galt.