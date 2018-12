Fyns Amts Avis: Glimrende udvidelse af det kunstneriske miljø

Der ligger noget paradoksalt i begejstringen for, at Svendborg nu har fået et nyt lærred for graffitimalere. Engang var graffiti en lyssky undergrundsforeteelse, togvogne var stedet, man foldede sig ud, og man skulle være vaks på fødderne, hvis nu ordensmagten pludselig dukkede op. Nu får vi endnu et kommunalt sanktioneret sted, hvor spraydåserne kan få frit løb.

Men tiderne skifter, og graffiti er efterhånden at betragte som en kunstart, og når graffitimalerne virkelig åbner for den kunstneriske åre, så kan det dengang som nu også se imponerende ud. Flere steder - også i Svendborg - er der derfor også skabt plads til kunstarten, så graffitimalere ikke behøver overtræde loven, hvis de vil udsmykke en væg.

Det er dog fortsat begrænset, hvor mange steder, man må male, og derfor er det også en glimrende idé, at Svendborg Kommune stiller bagsiden af de gamle værftshaller på Frederiksø til rådighed for graffitimalere. Det kan blive et spændende blikfang og fin kunstnerisk legeplads.

Og placeringen kunne ikke være meget bedre.

Frederiksø må meget gerne emme af kreativitet. Det gør øen sådan set allerede, og masser af gode ideer har for længst foldet sig ud på Frederiksø, men der er stadig plads til mere, og så længe der er plads, er der ingen grund til at klodse bremserne. Især ikke, hvis graffitimalerne med Svendborg Streetart i spidsen kan holde en fornuftigt selvjustits - en betingelse, for at projektet kan fungere, er, at der også er fokus på, at denne kunstneriske legeplads bliver holdt nogenlunde ordentlig, og at graffitimalerne er gode til at give plads til hinanden og de mennesker, der gerne vil lægge vejen forbi værftshallernes bagside.

Der er nu heller ikke nogen grund til at tro, at disse forventninger ikke kan ihukommes og indfries.

På bundlinjen må det blot konstateres, at netop denne kunstart i kombination med Frederiksø giver rigtig god mening. Det rå udtryk, øen har, smager lidt af det samme udtryk, graffiti kommer fra, og pænheden må gerne efterlades bare en lille smule på perronen. Graffiti harmonerer bedre med værftshaller end bobler og pindemadder.

Og så skal vi lige huske på, at det er ok, hvis graffitien indimellem males over. Det er også en del af kunstartens DNA. Den må gerne huskes og dokumenteres, men det er ikke meningen, at et graffiti-kunstværk pinedød skal bevares som et Rembrandt-maleri, og lærredet er jo begrænset. Nogle gange skal der skabes plads til nye kunstværker, og så må muren altså males over, så noget nyt og flot kan skabes.