Læserbrev: Enhedslisten og Jesper Kiel går på gaden i Svendborg for at demonstrere mod stramninger på flygtningeområdet og for menneskerettighederne. Jesper Kiel mener, at det er grotesk, at DF vil isolere kriminelle udviste udlændinge på en øde ø. Kan Jesper Kiel ikke give mig et bud på, hvad han synes, vi skal gøre af de kriminelle udlændinge, nu hvor vi ikke kan smide dem ud af landet på grund af gamle konventioner?

Det er jo fuldstændig absurd. Det er årtiers massiv indvandring fra muslimske lande, der har skabt problemerne med ghettoer, parallelsamfund, terrorisme, islamisk kvindeundertrykkelse osv. Det er en udvikling, der for alvor tog fart med den dybt landsskadelige udlændingelov fra 1983, og Enhedslisten har været med hele vejen som bannerførere for opløsningen af de nationale grænser og den frie indvandrings velsignelser. Resultatet har været en katastrofe.

DF er opstået som reaktion herpå, og ikke mindst på grund af DF's indsats er vi slået væk fra den kurs venstrefløjen har stået i spidsen for og har gennemført en lang række stramninger for at begrænse asyltilstrømningen, og nu gennemfører vi sammen med regeringen det såkaldte paradigmeskifte, så vi fremover sikrer, at flygtninge kun skal være i Danmark midlertidigt. De skal hjem igen, så snart det kan lade sig gøre. Hvis DF ikke havde været her, og den røde kurs var fortsat, ville Danmark i dag have haft lige så gigantiske problemer som Sverige.

Hvad er Jesper Kiels løsning? At Danmark skriver under på FN's Migrationspagt, som har det udgangspunkt, at migration er fantastisk og bør fremmes. Det kan næsten ikke blive mere virkelighedsfjernt. Nej, Jesper Kiel, løsningen er at stoppe tilstrømningen og smide afviste, kriminelle udlændinge ud af landet. De har intet at gøre her i landet. Og hvis det stod til mig, så spærrede vi dem inde, indtil vi kan få dem sendt ud af landet. Det kan vi desværre ikke samle flertal for, så nu gør vi det næstbedste: Vi flytter de værste (personer på tålt ophold, udviste kriminelle m.fl.) væk fra Kærshovedgård og ud på øen Lindholm i Stege Bugt, hvor der er noget længere til naboerne. Og hvor de har pligt til at opholde sig i nattetimerne. Der vil være politi til stede døgnet rundt, og vi skærper straffene for at overtræde opholds- og meldepligten markant.