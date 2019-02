Debat: Indfør flere mobilfri zoner

Læserbrev: Hvor har du ret Laura Grosen Larsen i dine holdninger til smartphones, FAA 17. februar 2019.

Hvis nogen for 20 år siden fortalte mig, at næsten alle i Danmark vil gå rundt med en radiosender på kroppen i 2019, så havde jeg trimlet rundt af grin, og sikkert som mange andre havde sagt disse ord: Det er da utopi at tro, at vi vil være så tåbelige, vi borgere i et frit og demokratisk land som Danmark.

Desværre er det ikke utopi, men sandt. Det gælder ikke kun i Danmark, men i hele verden. Vi tager frivilligt hver eneste dag radiosenderen med os, uanset hvor vi skal hen. Den hedder i dag ikke en radiosender men en mobiltelefon/smartphone.

Vi er alle mere eller mindre afhængige af dette stykke teknologi, og mange trækker nærmest vejret igennem denne dims. Det ville være befriende, hvis der også bliver indført endnu flere mobilfri zoner sideløbende med de røgfri zoner. De røgfri zoner er for at beskytte ikke-rygerne. De mobilfri zoner skal være, for at beskytte os alle mod at isolere os i en verden, hvor vi kun kan kommunikere med hinanden på Facebook, Twitter m.m. og ikke taler sammen i den virkelige verden.