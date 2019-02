Vollsmose: PTSD er ikke en undskyldning, men ...

Man er ansvarlig for sine egne handlinger. Det er muligt, at man har haft ubehagelige oplevelser i barndommen, ungdommen eller voksenlivet, men man er stadig ansvarlig for den måde, man opfører sig på over for andre mennesker. Uanset hvor voldsomt, dit liv har været, er det stadig dit eget ansvar at sørge for, at du ikke skader andre, psykisk eller fysisk. Er du udadreagerende, fordi du ikke kan håndtere dele af eller hele dit liv, er det også dit eget ansvar at sørge for at få hjælp til det, du kæmper med.

Derfor er en PTSD-diagnose ikke en undskyldning for at dræbe andre mennesker. Det er heller ikke en undskyldning for at deltage i gruppevoldtægter, at handle med narko eller at være bandekriminel. Den psykiske lidelse kan selvfølgelig være en delforklaring på, at man opfører sig, som man gør, men det kan aldrig være en undskyldning.

Det gælder selvsagt også de voksne og børn i Vollsmose, der ifølge dagens avis lider af PTSD i en sådan grad, at det er behandlingskrævende. Disse voksne har selv et ansvar for, at de og deres børn ikke skader andre som følge af diagnosen. De voksne har ligeledes et ansvar for selv at komme i behandling for lidelsen - og et ansvar for, at deres børn bliver behandlet. Det er selvfølgelig fint, hvis andre mennesker i de PTSD-ramtes bredere cirkler vil tage et medansvar; hvis familiemedlemmer, venner, bekendte, skolelærere, socialrådgivere vil skubbe på og motivere de ramte til at blive behandlet for en svær og invaliderende sygdom. Men det er i den sidste ende de voksne ramtes eget ansvar at få denne hjælp til sig selv og til eventuelle børn.

Vollsmose er dog også i denne sammenhæng speciel. For i Vollsmose drejer det sig ikke om blot en enkelt krigsveteran eller tre med en diagnose; det drejer sig om, at der her bor 300 voksne og 500 børn, næsten 1000 mennesker, med PTSD. Professor ved SDU og leder af indvandrermedicinsk afdeling på OUH, Morten Sodemann, anslår ligefrem, at den plagede bydel kan have op imod 3250 beboere, der selv er PTSD-ramt eller lider under at være i familie med en PTSD-ramt.

Derfor er PTSD i Vollsmose ikke blot et personligt anliggende; det er et samfundsproblem. Og derfor skal samfundet være med til at løse det.

Sodemanns egen løsning er, at man begynder at foretage tidlige screeninger for hurtigere at finde de mennesker, som lider af PTSD - sådan som man i øvrigt tidligere har gjort. Det er ganske vist en dyr løsning - men alligevel en aldeles oplagt løsning, fordi de samfundsmæssige omkostninger ved at lade tusindvis af mennesker gå rundt med en ubehandlet PTSD-diagnose eller i umiddelbar nærhed af en PTSD-ramt kan blive voldsomt dyr - både i menneskelig og økonomisk forstand.

Det er altid bedre at forebygge end at helbrede. Det gælder også PTSD. Og derfor må pengene findes. Af hensyn til de ramte. Og af hensyn til alle os andre.