Togulykken: Politiet holdt balancen

Den frygtelige togulykke onsdag på Storebæltsbroen, den alvorligste på Fyn i over 50 år, var en ultimativ test for en række af de offentlige myndigheder, som vi til daglig ikke ofrer så megen opmærksomhed, fordi vi går ud fra, at tingene bare kører, som de skal.

Men for politi, beredskab, sygehuspersonale, DSB og mange andre var det en af de katastrofesituationer, som de til daglig kun oplever en snert af ved øvelser. Onsdag morgen blev det på et splitsekund dødelig alvor.

For Fyns Politi var det en alvorlig test med nye folk på centrale pladser og en katastrofesituation af hidtil uset omfang. Det er kun få måneder siden, politidirektør Arne Gram tiltrådte, og chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj har blot et par års erfaring som øverste operationelle leder af Fyns Politi.

Det var især de to, der på hele tre pressemøder i løbet af onsdagen og et torsdag morgen skulle videregive de chokerende oplysninger om dræbte og kvæstede til offentligheden og i øvrigt forestå al kommunikation om ulykken udadtil.

Prisværdigt, at der hurtigt blev indkaldt til pressemøder, også selv om det var sparsomt med oplysninger i starten, men politiledelsen sagde så meget, der kunne siges på de givne tidspunkter, og der blev løbende kommunikeret ud på de sociale medier, især Twitter, om situationen.

Nogle medier, også fyens.dk, ventede ikke på den officielle bekræftelse af, at der var dræbte ved ulykken. Kunne politiet have meldt det hurtigere ud? Måske, men det er forståeligt, hvis politiet i den første hektiske tid lige efter en sådan ulykke har haft så meget at melde ud så hurtigt, at rækkefølge set i bagklogskabens klare lys kunne have været en smule anderledes.

Det var dog ikke så heldigt at det var DSB, der var først ude med oplysninger om, hvor mange dræbte der var i toget. Men det kan politiet næppe klandres for, her burde kommandovejen bare have været mere klar.

At det torsdag morgen blev offentliggjort, at der var yderligere to dræbte, kom bag på mange og har ført til kritiske bemærkninger. Det kunne politiet have garderet sig imod, hvis man onsdagen igennem havde opgivet antallet af ofre som "mindst seks dræbte", og at det ikke kunne udelukkes, at der var flere.

Sandsynligvis har det været af hensyn til de efterladte, når politiet ikke ville antyde, at der kunne ligge meget alvorligt tilredte ofre i togvraget. Politiets kommunikation både direkte og indirekte har hele vejen igennem været gennemsyret af det taktfulde og helt nødvendige hensyn til ofrene og deres pårørende for togkatastrofen.

Det er en rigtig prioritering. Og en svær balance. For mens offentligheden selvfølgelig har krav på hurtig information i den slags situationer, er der også et stort hensyn at tage til ofrene og deres nærmeste.

Denne balance holdt politidirektør Arne Gram og hans folk på flot vis i en meget svær situation, som også for dem heldigvis ikke er hverdagskost.