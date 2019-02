Nyborg bliver verdens centrum

Så er de alligevel ikke så sure på os danskere, de franskmænd. For ganske vist var der tidligere på ugen atter en gang kun skuffelse og ingen Michelin-stjerner til Fyn - og kun en enkelt ekstra til Danmark, men så kom den store nyhed onsdag om tre tour de France-etaper i Danmark i 2021.

Selve lanceringen af nyheden gik totalt i skuddermudder, fordi et fransk medie, Europe 1, kom til at breake nyheden fra selveste Tour-direktør Christian Prudhomme en dag for tidligt, fordi de i Frankrig åbenbart ikke havde hørt, at den nyhed skulle præsenteres under pomp og pragt af den danske statsminister torsdag. Det betød, at alle involverede havde fået mundkurv i et lille halvt døgns tid, inden det begyndte at vælte ud med kommentarer til, hvor stor en begivenhed dette er.

For det ER stort. Vær ikke i tvivl om det. I første omgang kan man som fynbo måske føle en smule skuffelse, fordi touren kun lige netop rammer Fyn med Nyborg som målby for anden etape. Odense havde nemlig også budt på at blive målby og havde lagt mange kræfter i den øvelse, som anslået ville koste 15-16 millioner kroner i investering.

Men da tour-arrangørerne meget præcist kunne dokumentere, at sidevinden på både høj- og lavbroen på Storebælt er langt mere giftig end på strækningen fra Nyborg til Odense, blev sidstnævnte slået med indtil flere ringbredder.

For arrangørerne ville have muligheden for en højdramatisk etape med sidevindskørsel på broen og opløb lige efter. Så valget faldt på Nyborg, hvor de må være helt øre af glæde, for ikke nok med Tour-bekræftelsen kom også lige et royalt besøg til sommer. Hvem siger, der ikke sker noget i Nyborg?

Der er ingen grund til skuffelses andre steder på Fyn, fordi tour-karavanen kun rammer Nyborg, for det bliver alligevel kæmpestort for hele Fyn. Tour de France er verdens største årligt tilbagevendende sportsbegivenhed, kun Super Bowl (amerikansk fodbold) og en VM-finale i fodbold (hvert fjerde år) rangerer i den klasse.

Der bliver et leben og rykind af cykelfans fra det meste af verden i hele Danmark, og i et døgns tid vil hele verdens øjne været rettet mod Nyborg. Med et forhåbentlig til den tid færdigrenoveret Nyborg Slot og spektakulære tv-billeder fra de 10-15 minutters kørsel over Storebæltsbroen vil det give Fyn uvurderlig reklame i hele verden med potentielt tre en halv milliarder seere.

Det vil ikke være til at opdrive til at ledigt overnatningssted på hele øen, restauranterne vil være propfyldte, og der vil følge en række andre positive sidegevinster med, så selv om de endelige regnestykke kan gøres op på mange måder, siger almindelig simpel hovedregning, at det samlet set bliver en god forretning for Fyn og Danmark.

Og Nyborg vil have verdens øjne rettet mod sig en enkelt dag i juli 2021.

Vive le Tour.