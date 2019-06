Lokalredaktør: Sæt en stærekasse op på Odensevej i Bogense

Som over 3000 bilister allerede har bemærket i form af bøder, er der på Bogensevej i Næsby permanent fartkontrol i form af en stærekasse.

Jeg er sikker på, at områdets beboere er glade for, at der på den måde er lagt en dæmper på farten. Gid det samme var tilfældet på Odensevej i Bogense. Gid der også stod en stærekasse der.

Skal ret være ret, skrives denne kommentar ud fra personlige oplevelser. Jeg er ikke trafikekspert med statistik liggende i skuffen over farten på Odensevej, men efter for nylig at have fået bopæl ikke langt fra lyskrydset i Bogense, kan jeg konstatere, hvordan visse trafikanter gebærder sig på strækningen.

Og visse trafikanter skal i denne sammenhæng oversættes til en uskøn blanding af bilister og motorcyklister tilsat i ny og næ også unge mænd siddende let fremoverbøjet på en scooter.

Som var lysreguleringen at betragte som nedtælling til starten på et racerløb, lægges der fra land med hurtige og aggressive gearskift og ilter acceleration. Hurtigt farer farten op, hvor den som minimum ville koste klip i kørekortet, blev den opdaget.

Jeg kan næppe være eneste beboer langs strækningen, som er generet. Vel er det ikke konstant. Man ved aldrig, hvornår racerløbet, der typisk kun har deltagelse af et køretøj, begynder. Et mønster synes dog at være, at det foregår på tidspunkter, hvor de fleste mennesker opholder sig i deres seng for at sove. Desværre kan det så være vanskeligt at bevare en kontinuerlig søvnrytme, når oplevelsen er at befinde sig på startstrækningen til et racerløb.

Jeg er med på, at det kræver disciplin at overholde fartgrænserne, når man færdes på en meget lang og lige vej på tidspunkter uden megen anden trafik. Derfor er der også grund til, at omtalte "visse bilister" får hjælp til at forstå, at hensyn er noget, man også tager til andre end sig selv.

Det være sig på Odensevej og på de, vil jeg påstå, talrige andre af nordfynske veje, hvor farten mange gange er mere frisk, end godt er. Det er urealistisk, at politiet skruer meget mere op for den lokale patruljering og fartkontrol. Og så er vi tilbage ved stærekasser. De allerede 20 opsatte rundt i landet kaster løbende mange penge af sig i udskrivning af bøder.

Hvorfor ikke bruge indtjeningen til at investere i endnu flere stærekasser? Til gavn for trafiksikkerheden - og sekundært for mennesker med hang til en rolig, uafbrudt søvn.