Der er ikke politisk flertal for at komme VUC på Langeland til undsætning. Ingen havde forestillet sig, at det ville blive konsekvensen af en ny uddannelsesreform, at man ikke længere skulle kunne læse HF i Rudkøbing.

"Undervisningsministeriet oplyser, at puljen på 60 millioner kroner ikke blev afsat for at opretholde VUC-afdelinger, der ikke er bæredygtige. Partierne i forhandlingslokalet var klar over, at der ville være afdelinger, hvor elevtallet som følge af FGU-aftalen ville blive relativt lavt. Men det er en lokal prioritering på de enkelte VUC'er, om disse afdelinger skal lukke".

Avisen har prøvet at få et interview med undervisningsminister Merete Riisager (Liberal Alliance), men hun har mistet stemmen - bogstavelig talt - og ministeriet svarer derfor på mail:

- Vores bestyrelse træder sammen til januar, og der skal der helst være en løsning, ellers der det for sent, siger Thomas Borum Reuss.

Ifølge Thomas Borum Reuss for VUC på Langeland er det alt for sent.

Der er ellers sat 60 millioner af i reformen, netop for at undgå, at VUC-afdelinger i landdistrikter skulle rammes, men Undervisningsministeriet er først klar med puljen sidst i april.

Det er konsekvensen af den såkaldte FGU reform, der betyder, at VUC sandsynligvis vil miste elever, og at det således ikke hænger økonomisk sammen at fortsætte på Langeland.

Den Forberedende grunduddannelse (FGU) blev vedtaget af et et bredt flertal af Folketingets partier i juni 2018. Lovgivningen tager udgangspunkt i regeringens udspil "Tro på dig selv - det gør vi". I udspillet hed det blandt andet: "Den geografiske nærhed til skoler og uddannelsestilbud kan betyde meget for sammenhængskraften og bosætningen i yderområderne og på øerne, mens afstand og manglende tilgængelighed kan være en barriere for, at flere unge i yderområderne og på øerne tager en uddannelse." Ambitionen er at lave en uddannelse til unge under 25 år, som hverken er i job eller uddannelse. FGU slår seks eksisterende tilbud sammen til ét og i 2030 sla 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse. FGU-uddannelsen starter til august 2019 og vil trække elever fra VUC´s tilbud, og det har fået VUC Fyn til at lukke afdelingen på Langeland. Det er endnu ikke afklaret om der skal være en FGU-afdeling på Langeland.

Ingen hjælp fra DF

Jens Henrik Thulesen Dahl, der er uddannelses- og forskningsordfører for Dansk Folkeparti, kan godt se problematikken og mener det er vigtigt med lokale uddannelsestilbud. Men han vil ikke love noget og understreger, at de 60 millioner ikke er givet til permanente løsninger.

- Overblikket er vi først ved at skabe os lige nu. Vi tager først stilling i det nye år, siger han.

Der sker jo netop det, man ville undgå. At uddannelsestilbuddene lukker i landdistrikterne?

- Den beslutning kan de være nødt til at træffe her og nu. Det, vi kan gøre efter nytår, er at se, om der er nogen steder, hvor det giver mening at lave et tilskud i en overgangsperiode. Men det kræver, at man laver noget, der er fornuftigt og langtidsholdbart, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Venstres Erling Bonnesen vil heller ikke lægge op til, at beslutningen ændres i Folketinget.

- Det er ikke en politisk beslutning på Christiansborg eller mellem forligspartierne, at VUC langeland skal lukke. Det er en lokal beslutning på Fyn, siger han.

- Jeg vil opfordre til, at man lokalt finder ud af, om der er elevgrundlag for at lave en satellitafdeling i Rudkøbing, foreslår Erlig Bonnesen.