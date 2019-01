Minister: Krav til teleselskaber og bredbåndspulje skal give Langeland ordenligt mobil- og internet

- Jamen, det er den vej vi har valgt i Danmark, men så er det også vigtigt, at markedet bliver tilført noget medicin, og det er jo netop det, vi har gjort med bredbåndspuljen. Den pulje fortsætter de kommende år, og jeg kan kun opfordre til, at langelænderne søger den pulje.

Der er jo ikke mange kunder for mobilselskaberne på Langeland eller Strynø. Man kan vel ikke regne med, at de investerer og klarer ærterne?

- For det første skal vi sørge for, at der er ordenlige rammer, som teleselskaberne kan investere indenfor. Vi lavede en teleaftale sidste år, hvor der er sat penge af i en bredbåndspulje, vi har krav til mobilselskabener om, at der kommer bedre dækning, og så skal vi give kommunerne bedre rammer for en bedre bredbåndsdækning.

- Det er helt afgørende. Derfor er det også en vigtig prioritet for regeringen, at vi fremmer mobil- og bredbåndsdækningen i hele Danmark.

- Det er jo positivt, at man er i gang, og det er positivt, at der kom en ansøgning og at den kunne imødekommes. Det var den første ansøgning fra Langeland til bredbåndspuljen, og jeg ser gerne, der kommer flere.

Langeland kommer med

Hvis du nu ser fem år frem i tiden, har Langeland så ligeså god dækning som for eksempel Odense, København og Aarhus?

- Erfaringen tilsiger, at man ikke kan give garantier, men i et femårigt perspektiv er jeg optimist. Vi har i Danmark satset på, at selskaberne udruller mobil og bredbånd. De investerer syv milliarder kroner om året, og samtidig har vi nogen af de laveste priser i EU.

- Dækningen er også rigtig god sammenlignet med mange andre lande. Men det er klart, at der er områder, hvor der er brug for at få gjort en ekstra indsats - og det gælder eksempelvis områder som Langeland. Skal Langeland fastholde turisme, erhvervsudvikling og tilflytning, så er en ordenlig mobil- og bredbåndsdækning en forudsætning for det. Derfor kan jeg kun opfordre til, at man på Langeland kigger på alle muligheder, herunder søger bredbåndspuljen. Men jeg mener ikke, det er en statslig opgave, men vi skal stille krav om dækning til selskaberne, og så skal vi fortsætte med bredbåndspuljen.

Der er private firmaer, der mener, at de skal konkurrere med nogen, der nu får statstilskud. Er det ikke en underlig blanding af markedskræfter og statsstøtte?

- Bredbåndspuljen er målrettet de områder, hvor det er for dyrt for den enkelte husstand, og hvor teleselskaberne ikke kommer. Så man kan jo ikke sige, når der så kommer nogle ressourcer fra centralt hold, at det må vi ikke gøre alligevel. Bredbåndspuljen er til de steder, hvor markedet ikke kan løse opgaven.