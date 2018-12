Lærke kom videre med VUC

LANGELAND: - Det er virkelig noget skidt. Det er synd for samfundet - for Langeland og de unge, siger Lærke Storm Olsen.

Det er hendes umiddelbare reaktion på lukningen af VUC. Hun har selv gået på VUC Langeland fra 2014 til 2016 og kom ud med en fin HF-eksamen.

Hun startede på Svendborg Gymnasium efter folkeskole og efterskole og tog 1. g.

- Jeg synes ikke, jeg blev hørt af lærerne på gymnasiet. Jeg var måske ikke så hurtig eller skrap som nogle af de andre i klassen, og i gymnasiet skal du markere og være på hele tiden. Det er det, lærerne vurderer dig på. Og jeg fik ikke gode karakterer.

Min far fik mig til at tage en samtale på VUC Langeland og jeg besluttede at starte på en HF. Det gik rigtigt godt, synes jeg. Jeg blev hørt, og jeg fik en helt anden forståelse for fagene. Jeg fik virkelig hjælp til at forstå de ting, jeg ikke forstod, fortæller Lærke Storm Olsen, der fik en HF-eksamen med 10-taller og 12-taller.

- Der er mange som mig, der har haft glæde af uddannelsen på Langeland, der er unge, der ikke får en ungdomsuddannelse, hvis muligheden ikke er på Langeland. Nogen kan ikke overskue at tage til Svendborg, nogen har børn, og det er alt for besværligt at komme frem og tilbage, hvis man også skal hente og bringe, siger Lærke Storm Olsen, der selv gik på HF med flere, der havde børn.

- Alle på min årgang bestod eksamen, blandt andet en rigtig mønsterbryder, der i dag læser til pædagog.

Selv har Lærke Storm Olsen netop afsluttet værnepligt i Beredskabsstyrelsen, så hun blandt andet kan blive brandmand. Lige nu arbejder hun for at tjene penge, men har planer om at søge ind til politiet.