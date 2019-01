Kæmpede forgæves til det sidste: VUC Langeland er lukket af bestyrelsen

Bjørn Brandenborg (S) fik ikke held med at få VUC Fyns bestyrelse til at udskyde beslutningen. Foto: Martin Ramsgaard

Den socialdemokratiske folketingskandidat Bjørn Brandenborg forsøgte mandag aften at overbevise VUC Fyns bestyrelse om at udskyde beslutningen om at lukke afdelingen på Langeland. Trods gode argumenter og 1000 underskrifter fra Langeland lykkedes det dog ikke.

LANGELAND: Den socialdemokratiske folketingskandidat Bjørn Brandenborg (S) havde helt ekstraordinært fået lov til at tale VUC Langelands sag, inden bestyrelsen for VUC skulle godkende budgettet for 2019 mandag aften.. Med mere end 1000 underskrifter under armen, og argumenter blandt andet om, at beslutningen var taget på et forkert grundlag. Der var dog ingen lydhørhed i bestyrelsen. - Det virkede mest af alt, som om beslutningen var truffet, siger Bjørn Brandenborg.

Socialdemokraten mener, at bestyrelsen burde have ventet med beslutningen. Undervisningsminister Merete Riisager (LA) er nemlig kaldt i samråd om sagen den 29. januar, der er høring i Regionen den 23. marts, og udmøntningen af de såkaldte FGU-midler finder først sted den 1. april. En anden ting, som lå til grund for beslutningen var, at rejsetiden ikke ville overstige 75 minutter for de studerende. Det er dog kun tilfældet i to ud af 28 afgange mellem Hou og Svendborg, som eleverne skal til efter sommerferien. - Det er en alt for forhastet beslutning med uoverskuelige konsekvenser for kursisterne og medarbejderne på Langeland, siger Bjørn Brandenborg.

Studerende informeres De omkring 40 studerende på VUC Langeland informeres om beslutningen på et møde onsdag morgen, hvor de kan stille spørgsmål til VUC Fyns ledelse. - Beslutningen kommer ikke bag på mig, men jeg er virkelig træt af det på Langelands vegne, og jeg er træt af den politiske kassetænkning på Christiansborg, der ikke er tænkt ordenlig igennem, siger afdelingslederen på VUC Langeland Thomas Borum Reuss, som understreger at han godt forstår VUC Fyns bestyrelse. VUC er nu igang med at finde ud af, hvor lærerne fra Langeland skal være efter sommerferien, samtidig med, at de netop har fået at vide, at der skal fyres 25 i hele VUC Fyn.

Føler sig ramt Det socialdemokratiske folktingsmedlem Trine Bramsen, der både er VUC-ordører for partiet og sidder i VUC Fyns bestyrelse, mener at partifællen Bjørn Brandenborg skyder på de forkerte.

- Den rigtige løsning er jo ikke at kritisere bestyrelsen. Det er jo en regeringsbeslutning, siger Trine Bramsen.

Hun henviser til, at lukningen især skyldes det såkaldte omprioriteringsbidrag, der betyder, at alle uddannelsesinstitutioner skal spare to procent om året. De 60 millioner, der ellers er afsat til at hjælpe VUCer i en overgangsperiode, er ikke penge, der må bruges til drift, og pengene skal fordeles over tre år. Så de kan ikke bruges i Langelands tilfælde.

Trine Bramsen vil nu arbejde for, at Langeland på sigt igen får en uddannelse.

- Der bør være et uddannelsestilbud på Langeland. Vi er nødt til at prioritere, at det er dyrere at have uddannelse på steder som Langeland. Det er en lang rejse, men det vil vi arbejde for, siger hun.

Vil ændre systemet Også De Radikales Rasmus Helveg Petersen vil have fjernet omprioriteringsbidraget, og partiet har foreslået, at pengene følger skolerne og ikke den enkelte elev.

Rasmus Helveg Petersen har også besøgt VUC på havnen i Rudkøbing for at danne sit eget indtryk.

- Jeg blev bekræftet i, at her er en gruppe mennesker, som får en uddannelse, som ellers ikke ville få en. At det må lukke er hjerteskærende, siger han.

- Er der nogen der har noget imod, at det er lidt dyrere at lave uddannelse på Langeland? Næ, det tror jeg ikke der er, slutter Rasmus Helveg Petersen.

Både Trine Bramsen og Rasmus Helveg Petersen frygter, at de fortsatte besparelser på uddannelserne kan true VUC i både Svendborg, Faaborg og Assens på sigt.

De har begge indkaldt undervisningsminister Merete Riisager (L) til samråd den 29. januar.