HF & VUC Langeland: Kandidat til Folketinget får tale tid på bestyrelsesmøde hos HF & VUC Fyn. Bjørn Brandborg vil hindre lukning på Langeland

En politiker får foretræde for HF & VUC Fyns bestyrelse.

Før jul proklamerede bestyrelsen sine planer om at lukke HF & VUC på Langeland.

Det fik folketingskandidaten Bjørn Brandenborg (S) til at starte en underskriftsindsamling og samarbejde med lokale kræfter om at stoppe planerne.

På den baggrund bad han om foretræde for bestyrelsen, og det får han mandag 21. januar.

- Planerne om at lukke HF & VUC på Langeland skal lægges i graven. Med lokalsamfundet, eleverne og næsten 1.000 underskrifter i ryggen vil jeg sørge for, at bestyrelsen hører vores opråb, fortæller Bjørn Brandenborg. Han understreger, at bestyrelsesmødet ikke bare skal bruges til at lufte lokalsamfundets overvældende opbakning til den underskriftindsamling, som han tog initiativ til før jul.

Bjørn Brandenborg håber også, at mødet kan bane vejen for en konkret plan for at bevare HF & VUC på Langeland. - Lukningen af vores lokale uddannelse her på Langeland sparer HF & VUC Fyn for 1,5 millioner kroner om året. Jeg vil afkræve bestyrelsen svar på, hvorfor de ikke vil finde de penge andre steder i deres budget, forklarer Bjørn Brandenborg.

- Alternativt vil jeg opfordre bestyrelsen til kun at godkende budgettet med den tilføjelse, at de vil gøre alt i deres magt for at redde HF & VUC på Langeland med penge fra den FGU-pulje, som skal redde pressede VUC-centre uden for de store byer.

Folketinget har allerede afsat 60 millioner kroner over tre år til FGU-puljen, men det er endnu uvist, hvornår pengene kan søges.

- Næsten 1.000 mennesker har gjort det tydeligt, at langelænderne ikke vil betale prisen for regeringens nedskæringer på dette punkt. Jeg vil kæmpe for, at vi kan beholde vores uddannelse. Det fortjener eleverne og lokalsamfundet, siger Bjørn Brandenborg-

Bestyrelsesmødet finder sted 21 januar kl. 17.30 i Odense.