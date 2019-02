Fiskeriminister efter besøg på Langeland: Kvoter for lystfiskere skal være mere fleksible

Der blev lyttet, da fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) besøgte Langeland for at høre om konsekvenserne af EU-kvoterne for lystfiskere. Hun lovede at gøre noget, selvom det kan tage lang tid.

- Det betyder rigtigt meget for turismen, og det er tydeligt det betyder rigtigt meget for lokalsamfundet, fortsatte hun.

Inden turen gik til Spodsbjerg Havn havde hele selskabet mødtes på rådhuset i Rudkøbing og havde drøftet mulighederne. Blandt andet at den daglige kvote skal kunne fordeles over en hel uge.

- Det svarer jo til, at du skal på skiferie og kun må køre to timer om dagen, siger Nikolaj Östa, der har IBI Bootsverleih i Spodsbjerg og har 75 både han lejer ud til fortrinsvis tyske fisketurister.

SPODSBJERG: Den stramme tidsplan holdt. Klokken 14. 20 listede ministerbilen diskret ind ved Kutterfisk i Spodsbjerg, og fem minutter senere ankommer en større delegation med ministeren. Det er Langelands og Lollands borgmestre og repræsentanter for turisterhvervet på Langeland. Det handler om den negative konsekvens EU-kvoter, der betyder at lystfiskere kun må fange syv torsk om dagen.

Glade for ørerne

Selvom det var tydeligt at ministeren ikke kunne gøre meget her og nu, så var der en udbredt glæde over, at hun var kommet til Langeland.

- Det er flot, at hun tager sig tid, og det er helt klart en prioritet, sagde Nikolaj Östa.

- Hun lyttede til, at vi er trætte af den her regulering og gerne vil have mere fleksibilitet, fortsatte han.

Også Torben Hansen, der udlejer omkring 30 både i Bagenkop, følte at ministeren var lydhør.

- Hun var lyttende og imødekommende. Hun kunne ikke give os noget idag, og det havde jeg heller ikke regnet med. Men det er positivt, hun kommer og afsætter tid til det, sagde han.

Der var et ønske om, at Langeland skulle være forsøgskommune, hvor man enten fik ugekvoter i stedet for dagskvoter som idag, eller i stedet indførte et højere mindstemål.

Det er dog ikke noget, Danmark kan indføre uden videre, da kvoterne for lystfiskere er en fælles EU-beslutning.

- Der er ingen tvivl om, at reguleringen af lystfiskeriet er kommet for at blive, det er et stærkt ønske i EU. Det er ikke noget, vi kan afskaffe, men jeg vil arbejde for mere fleksibilitet, sagde Eva Kjer Hansen.

Fiskeriministeren vil i første omgang kontakte sine kolleger rundt om Østersøen for at se, om der er basis for at ændre reglerne i EU-systemet.