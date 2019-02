Efter at staten har overtaget papirarbejdet og kontrollen med udlændinge, der vil giftes i Danmark, er antallet af godkendte bryllupper på Langeland i januar faldet fra normalt 80 til tre.

LANGELAND: Gennem årene er i tusindvis af udenlandske borgere blevet viet på rådhuset i Rudkøbing. Med omkring 800 bryllupper om året har det været en vigtig økonomisk indsprøjtning til øens erhvervsliv inden for turisme. På Ærø har den såkaldte bryllupsturisme endnu større betydning med omkring 4600 bryllupper om året. Indtil nu. Siden staten overtog kontrollen med ægteskaberne, og proformaægteskaber er blevet forbudte 1. januar, er antallet af godkendte ægteskaber på Sydfyn reelt gået i stå. Den nye Enheden for prøvelse af ægteskaber har i januar godkendt tre ægteskaber på Langeland og syv på Ærø. Torben Lønberg, der leder Langeland Kommunes bryllupkontor, er dog forsigtig med at kritisere den nye enhed, der lige er startet i Odense. - Vi ved jo ikke helt endnu, hvad der vil ske. Vi ved jo ikke, om der ligger en lang venteliste, så vi har ikke grundlag for at kritisere dem, siger han.

Udlændinge gift i Danmark



Det er nemt at blive gift i Danmark i forhold til en række andre lande. For eksempel skal man vente i 14 måneder i Tyskland.



Som et led i den nye stramning er proformaægteskaber blevet forbudte i Danmark.



Den nye Enheden for prøvelse af ægtskaber har i løbet af januar 2019 modtaget 654 ansøgninger, hvoraf cirka 200 er ekspederet.



Der ligger 11 ansøgninger om at blive gift på Langeland, hvoraf tre er ekspederet.



På Ærø har 69 søgt, hvoraf de syv er ekspederet.



Økonomisk tab Der er dog ikke noget, der tyder på, at nedgangen skyldes langsommelig sagsbehandling i den nye kontrolinstans. I januar har der været 11 anmodninger om at indgå ægteskab på Langeland under behandling. Det er inklusive de tre, der allerede er godkendt. På Ærø er tallet 69. Britt Egeskov, der er kontorchef i Enheden for prøvelse af ægteskaber, siger, at de i løbet af januar har fået 654 sager ind fra hele landet og har ekspederet de 200. - Det er et tyndt grundlag af viden, at sige noget om, men vi kan se, at hovedparten af ansøgningerne er fra Tønder og København. Måske vælger nogen yderområderne fra, siger hun. Kommunerne fik tidligere et gebyr på 850 kroner for at klare papirgangen for ægteparrene. Det gebyr - som i mellemtiden er steget til 1650 kroner - tager staten nu. Det betyder, at de medarbejdere, der arbejder med bryllupper ved kommunen, ikke længere er selvfinansierede. Men tabet er dog størst hos det turismeerhverv, der har nydt godt af de mange giftelystne tilrejsende. - For os er det jo mistet omsætning og mistede arbejdspladser. Og det er en god omsætning, der ligger spredt ud over hele året og ikke bare i højsæsonen, siger borgmester på Langeland Tonni Hansen (SF). - Mange overnattede her på øen, men også i Svendborg, så det er hele Sydfyn, der mister omsætning.

Årsagen til faldet En væsentlig ændring i den nye godkendelse af ægteskaber er, at proformaægteskaber nu er forbudte. Tidligere skulle kommunerne bare sørge for, at den almindelig lovgivning omkring ægteskaber var overholdt. Den nye enhed kontrollerer for eksempel nu, hvor længe parrene har kendt hinanden, og forlanger dokumentation, hvis de har mistanke om, at der er tale om proformaægteskaber. Tonni Hansen afviser dog, at der har været tale om organiserede proformaægteskaber på rådhuset i Rudkøbing, selv om de kommunale giftefogeder formelt ikke havde hjemmel til at gribe ind, hvis de havde mistanke. - Vi havde jo et pænt uformelt samarbejde med politiet, og i virkeligheden stoppede vi det alligevel, så vi klarede det selv, siger han. Tonni Hansen og de andre borgmestre i kommuner, der nyder godt af bryllupsturismen, advarede på forhånd mod, at den nye kontrol ville koste både omsætning og arbejdspladser. - Det er jo et arbejde, vi har lavet i årevis, og der er sket lige nøjagtig det vi sagde, siger han.

Skal evalueres Selvom det lige nu ser ud til, at bryllupsturismen kommer til at falde drastisk i de kommuner, der har nydt godt af den, er det ifølge kontorchef Britt Egeskov for tidligt at lægge noget i tallene. Enheden, der lige er startet, skal nemlig op i gear og skal finde arbejdsgange til de nye kontrolprocedurer. - Jeg tror stadig, at bryllupsturismen vil gå mod øerne, så det kommer nok igen, siger hun. På Langeland sætter Tonni Hansen dog sin lid til, at at hele ordningen skal evalueres om et år, for at se, om der er dæmmet op for de mange proformaægteskaber, der angiveligt er. Selvom Rigspolitiet de seneste år har haft fokus på området, er der kun fundet en håndfuld konkrete tilfælde af snyd. - Heldigvis har vi den her musefældeaftale, så vi kan se, om tingene har den virkning, de skal have, siger Tonni Hansen.