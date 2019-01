Læserbrev: Fra Udkantsoprøret skal lyde en stor tak til arrangørerne bag stormødet på HF/VUC Rudkøbing.

De over 80 fremmødte borgere, lokalpolitikere og embedsfolk, lærere og elever på HF/VUC fik en grundig indføring i de problemer, som skolen står i p.t..

For mange af de fremmødte, vrede borgere var dette helt nyt, da offentligheden først fik kendskab til lukkeplanerne lige inden jul.

Mange af tilhørerne var pensionister, som jo er overrepræsenterede på Langeland. Så vi blev alle klogere.

Der er to hovedårsager til VUC Fyns beslutning om at lukke sin lille afdeling på Langeland. Først er der konsekvenserne af det omprioriterings-bidrag, som regeringen pålægger alle institutioner hvert år. De skal hvert år skære to procent af budgettet, hvilket bliver til mange penge som årene går.Hvad disse penge går til, er der vist ikke mange, som ved.

Det andet store problem er elevgrundlaget. Folketinget har nemlig vedtaget at oprette en ny grunduddannelse for unge under 25, FGU. Der skal laves en del nye skoler her, og en af dem kommer måske til at ligge på Langeland. Men FGU "stjæler" elever fra HF/VUC. Lanceringen er hastet igennem, og skolefolk siger, at det hele virker meget uigennemtænkt.

Men konsekvensen for HF/VUC bliver, at man kommer til at mangle de "sædvanlige" elever fremover. En af forudsætningerne for en videreførelse af HF/VUC Langeland er altså elevgrundlaget. Derfor skal der fra Udkantsoprøret lyde en opfordring til alle langelandske pensionister og andre, som har mulighed for det.

Opfordringen går på at tilmelde sig et enkeltfag på HF i Rudkøbing. Vælger du/I f.eks. samfundsfag, kunne vi jo bruge tiden her til at finde kreative løsninger og føre udkantspolitik i praksis. Hvis ikke regnedrengene og politikerne centralt vil hjælpe os her på Langeland, så må vi hjælpe os selv. Tilmeld dig derfor HF Enkeltfag på HF/VUC Langeland.

Skolen har i dag ca. 40 elever, men vi er så mange pensionister på øen, at vi nemt kunne tre- eller firdoble elevgrundlaget og så bruge en eftermiddag sammen om ugen på at blive klogere. Beslutningen om at lukke var ikke god nok.

Vi må sørge for, at VUC Fyn tager en ny og bedre beslutning.