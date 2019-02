Lokalplan. Dispensation.

Det er med undren, vi fra Langelands Museum ser, at flere langelandske politikere er parat til at give dispensation fra en helt ny lokalplan, som de selv har været med til at vedtage.

Det lover desværre ikke godt for de værdifulde kulturmiljøer, som er omfattet af lokalplaner: Rudkøbings indre by, Tranekær og Strynø. Det virker nedbrydende for troværdigheden af vores lokalplaner, som jo er spillereglerne for god naboadfærd i det byggede miljø, hvis vores lokalpolitikere i en håndevending og stik imod sagkundskabens anbefalinger omgør planernes bestemmelser.

Og det truer fremtiden en af Langelands mest værdifulde ressourcer: De unikke byer, landsbyer og landskaber, som skal tiltrække turister og tilflyttere.

Det kan især undre, at man netop på Strynø prøver at undergrave en lokalplan, som netop er blevet ændret med større mulighed for nedrivning og nybyggeri, og som derfor blot kræver, at man overholder den lokale byggeskik.

Inden for den lokale byggeskik er der mange muligheder inden for begrebet "længehuse" med høj tagrejsning: Kalkede mure eller mursten, stråtag, tegltag eller pladetag, huse med en, to eller tre længer.

Men brede typehuse med 30 grader tag i skæve vinkler er IKKE lokal byggeskik. Når man kommer til et land eller en egn som tilflytter, ved alle (hvis de vil integreres godt), at de skal "stikke fingeren i jorden" mht. fællesskaber og kultur.

Det gælder også bygningskultur. Man bygger ikke et tyrolerhus på en græsk ø, et spansk "casa" i Gudbrandsdalen, et glas-og-betonhus i Ærøskøbing ... eller et typehus fra Rødekro på Strynø.