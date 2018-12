LÆSERDEBAT: Åben Langeland finder sted igen i påsken 2019. Ideen med Åben Langeland, som fandt sted første gang i år, er at udvide sæsonen ved at åbne Langeland og Strynø for besøgene og vise frem, hvad øerne kan tilbyde af blandt andet mad- og kulturoplevelser, kunst og kunsthåndværk samt arrangementer for børn.

Åben Langeland er en videreudvikling af kunstnernes Åbne Døre i påsken.

På et velbesøgt borgermøde i februar blev der nedsat en styregruppe på kryds og tværs af forskellige arbejdsområder med repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, Turist-og Erhvervsforeningen, kunstnerne, museerne, Handelsstandsforeningen og andet erhvervsliv, som skal tilrettelægge markedsføringen og promoveringen af Åben Langeland.

På Langeland har vi det meste, men vi er ikke gode nok til at fortælle det til andre. Derfor skal vi være bedre til at markedsføre os og koordinere markedsføringen. Det var en af styregruppens konklusioner.

Styregruppen gennemførte en mindre markedsføringskampagne i påsken i år med bl.a. tre kortfilm og har nu udarbejdet en ny og mere omfattende markedsføringsplan for at promovere Åben Langeland i påsken 2019.

For at få mest effekt af markedsføringsmaterialet sammensætter styregruppen en "markedsføringspakke", som alle interesserede (kunstnere, restauratører, museet, arrangører m.fl.) frit kan benytte sig af. Markedsføringspakken vil bestå af film, flyers, annoncer til online brug samt forslag til små tekster, der kan promovere Åben Langeland.

Den 20. februar 2019 holder styregruppen et nyt borgermøde på Ørstedskolen, hvor alle interesserede kan høre nærmere om Åben Langeland, om markedsføringspakken og blive klædt på til at bruge den.