Folketingskandidat på Langeland: - Vi skal forhindre lukning af HF & VUC

LÆSERDEBAT: I fredags kunne langelandske HF- og VUC-elever gå på weekend til en trist nyhed: Deres uddannelse skal lukke i sommeren 2019. Det er bestyrelsen for HF & VUC Fyn, som har truffet beslutningen, men det er sket med en pistol for panden i form af flere år med borgerlige besparelser på uddannelse, omprioriteringsbidrag og endeløs centralisering.

Som lokal folketingskandidat og bosat her på Langeland ved jeg, hvor meget det betyder, at man kan tage sig en uddannelse i nærheden af sit hjem. Sidste år var jeg på besøg i en af klasserne på HF & VUC Langeland for at diskutere politik. Noget af det, vi talte allermest om, var vigtigheden af at have stærke uddannelsestilbud i alle dele af landet - også på Langeland!

Efter timen kom en af eleverne hen til mig. Hun boede på en af øens spidser, havde børn og var nu i gang med en HF. Hun fortalte mig, at hun nok aldrig var gået i gang med en uddannelse, hvis ikke hun kunne have læst her på Langeland. For med børn og et familieliv ville det være helt umuligt at bruge flere timer i bussen på at komme til Svendborg hver eneste dag. Og hvad havde alternativet så været?

Nu bliver hendes mareridt om timelange ture fra Langeland til Svendborg til virkelighed for eleverne, der bare drømmer om at få sig en uddannelse. Og jeg frygter, at det vil betyde højere frafald, færre nye elever og flere knuste uddannelsesdrømme.

I årevis har Langeland og Sydfyn været offer for centralisering af uddannelser. Nogle politikere turnerer rundt med den falske påstand, at det er for dyrt at drive uddannelser her på øen. Men det udsagn er i bedste fald udtryk for embedsmændenes kreative Excel-logik, og i værste fald er det udsagn direkte løgn. Det er nemlig politiske prioriteringer, som har trukket tæpper væk under vore uddannelser.

Selvom lukningen af HF & VUC Langeland er annonceret, så er det sidste ord langt fra sagt i denne sag. Regeringen vil se, at vi langelændere ikke giver op uden kamp. Som lokal folketingskandidat vil jeg knokle alt hvad jeg kan for at stoppe lukningen af vores lokale HF & VUC.