Et godt projekt lykkedes

LÆSERDEBAT: Hvor er det sjovt, når ens visioner bliver til virkelighed, som det er sket med det nye senior-bofællesskab, på den tidligere Daloon- og slagterigrund i Rudkøbing.

Med bl.a. nogle nye tilflyttere, mange bygge-arbejdspladser og et langt kønnere område end før.

Det hele startede tilbage i december 2014, hvor Jesper Ansbæk og jeg Ulla Dannesboe gik sammen om at gøre noget ved de forfaldne slagteri-bygninger og få etableret et seniorbofællesskab i stedet.

Vi så på lokalplaner med kommunen, og havde møder med bl.a. ejeren Henrik Fuglsang, Frits Feodor Nielsen og derefter arkitektfirmaet C og W i Svendborg, senere en politiker og en ejendomsinvestor.

Den 9. september 2015 klokken 11, holdt vi derefter et møde med forretningsfører Jens Garfalk og inspektør Jens Jørgensen fra Boligselskabet Langeland, hvor vi fremlagde vores ideer om et seniorbofællesskab, bestående af cirka 30 pæne rækkehuse og et fælleshus, samt bevarelse af den nuværende badeanstalt.

Boligselskabet var med på ideen med det samme, hvis vi også kunne få kommunen til at bevilge en kommune-garanti.

Vi prøvede i første omgang hos borgmesteren og kommunaldirektøren, men det gik ikke på det tidspunkt.

Derefter researchede vi på, hvordan andre bofællesskaber havde gjort og med alle disse erfaringer, holdt vi et oplysende møde på biblioteket d. 20.02.2016 med skitser og billeder fra andre bofællesskaber for 70 interesserede mennesker.

Vi fik mail-adresser fra de mest interesserede og sendte spørgeskemaer ud til dem om ønsker til bolig-størrelse, leje/eje og evt. fælleshus.

Det stod herefter klart, at de fleste var til 3-rums rækkehuse med fælleshus, samt at bo til leje. Efter foredraget udvidede vi også gruppen med nogle af de interesserede og nåede at holde små 3 møder.

I april 2017 købte boligselskabet den tidligere slagterigrund med bygningerne. Da havde kommunalbestyrelsen nemlig vedtaget at støtte projektet med en garanti.

Det var en stor dag, da det skete. Blandt alle de firmaer, der nyder godt af dette projekt, læste jeg fornylig, at også ingeniør-firmaet Rambøll, hvor jeg engang arbejdede som teknisk assistent, er ingeniør på projektet.

Fra Odense havde jeg tidligere erfaring med, som frivillig initiativtager, at få etableret et fælleshus i det boligselskab, hvor jeg selv boede, samt senere, at få etableret et populært værested "Kolibrien" for ledige i centrum af Odense.

Så jeg har troen på, at tingene nok skal lykkes som frivillig igangsætter, hvis man er vedholdende og har et godt projekt, man tror på sammen med andre, - som vi gør i projekt Senior- Bofællesskab.