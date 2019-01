Debat om skolevalg: Langeland har brug for verdensmestre i politisk dannelse

Den 15/1 udskrev statsminister Lars Løkke Rasmussen skolevalg for 80.000 skoleelever fra 8., 9. og 10. klasser i hele landet. Den 31/1 skal eleverne i stemmeboksen og sætte deres kryds. Formålet med skolevalget er at "klæde de unge på", så de er bedre rustet til, når de om føje år, skal til at stemme for første gang. Eleverne har frem til d. 31/1 arbejdet med demokrati i skoletiden og er et intensivt studie i politik/demokrati. Den 30/11 var to elever fra Furesø Kommune i Go' Morgen Danmark, hvor de fortalte, at de valgte skolebyrådskandidater havde fået tildelt 100.000 rigtige kroner til forskellige projekter i kommunen. Forud havde en række 8. klasser i kommunen arbejdet med FN's Verdensmål og demokrati. Ideen med skolebyrådsdagen var, at give eleverne indblik i det lokale demokratiske maskinrum. Kunne et ligende projekt blive søsat i Langeland Kommune? Der er brug for unge engagerede mennesker, der har visioner om, hvordan vi får en bedre kommune. Jeg er overbevist om, at der vil komme mange spændende projekter frem i lyset. Beløbet på 100.000 kunne selvfølgelig reduceres, men lad ikke denne mulighed gå i glemmebogen, for de unge er fremtidens stemme. Lad dem blive verdensmestre i politisk dannelse og demokrati og lad dem komme til orde, så de fremadrettet bliver mere engagerede i lokal- og landspolitik.