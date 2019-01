Debat om bredbåndspuljen: Staten kunne have brugt pengene langt bedre

LÆSERDEBAT: Formålet med bredbåndspuljen er klar og tydelig:

"Formålet med bredbåndspuljen er at forbedre dækningen af bredbånd i de dårligst dækkede områder i Danmark ved etablering af højhastighedsbredbånd." Og "... hvor der ikke er konkrete planer om at etablere bedre dækning inden for de næste tre år".

Hos Skywire oplever vi ikke det er tilfældet. Steder hvor vi enten dækker, eller er i gang med at dække, får tilskud. Det er områder, som f.eks. på Langeland, at vi i mange år har meldt ud, at vi vil dække.

Bruger man så tilskuddet korrekt? Det mener vi ikke. For vi må også konstatere, at der er områder på Langeland, som vi ikke kan dække. Hvad med at bruge tilskuddet der? Og er det ikke netop formålet, at det skal bruges sådan nogle steder? Hvor ingen selskaber vil investere? Heller ikke Skywire?

Konkret giver bredbåndspuljen tilskud til 27 adresser på Nordlangeland. Adresserne får 33.000 kroner i tilskud pr. adresse. Som sagt adresser, Skywire var i gang med at dække. Altså kunne staten have sparet pengene og brugt dem mere fornuftigt et andet sted.

Så meget koster det ikke at udrulle pr. adresse. Det er et helt forrykt dyrt beløb, og et eller andet sted er det jo grotesk, at der ikke er noget som helst styr på det.

Så bruges pengene korrekt? Kunne de 33.000 kroner pr. adresse havde betydet, at i stedet tre eller flere adresser på Langeland kunne have fået bredbånd? For samme beløb, der nu dækker én adresse?

Vi fortsætter udrulning af vores lynhurtige bredbånd på Langeland. Steder, hvor puljen >IKKE< kan søges. Nu bruger vi også de penge, vi skulle have investeret derude, på steder, der er bredbånd i forvejen. Det kan bedre betale sig end at konkurrere mod offentlig støtte.

Så er bredbåndspuljens formål opnået? Nej, siger vi hos Skywire. At de 27 adresser nu får bredbånd, betyder at over 200 ikke får. Det er da et godt resultat for Langeland, synes du ikke?

Den ansvarlige minister, Lars Chr. Lilleholt, har mere travlt med at promovere puljen end at se på, om midlerne benyttes korrekt. Men der er jo også snart valg.

Hos Skywire ved vi godt, hvem vi IKKE skal stemme på til folketingsvalget i 2019.