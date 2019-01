LÆSERDEBAT: Hærværksmænd har igen været i gang i Madpakkehuset på aktivitets-stien Lindelse.

Denne gang har de tændt bål og brændt dybe huller på et af bordene, samt angiveligt tisset på bænkene. Hærværket er sket natten til lørdag den 29. december og meldt til politiet.

Jeg håber meget, at hærværksmændene (unge mænd der kører på knallert om natten?) hurtigt bliver fundet og kommer til at betale for reparationerne.

Fremover holder vi ekstra øje med dem, der færdes på stien.