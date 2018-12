Debat: Tid til et udkantsoprør

Læserbrev: Ud fra mottoet: "Hvis I ikke vil hjælpe os, så må vi hjælpe os selv", har vi her i juletiden stiftet bevægelsen Udkantsoprøret. Det er en tværpolitisk bevægelse med udgangspunkt på Sydfyn, Langeland og Ærø. Taler vi udkantsproblemer og partipolitik, er der meget mere der forener, end der adskiller. I hvert fald hvis man udelader yderfløjene. Derfor den tværpolitiske tilgang.

Den konkrete anledning er beslutningen om nu at nedlægge HF/VUC i Rudkøbing på Langeland. Bevægelsen opfordrer her alle til at møde talstærkt op til det krisemøde, som elevforeningen og folketingskandidat Bjørn Brandenborg har indkaldt til på HF/VUC i Rudkøbing den 3. januar 2019 kl. 19. Hvis ikke landspolitikerne og bureaukraterne i Undervisningsministeriet vil hjælpe os til at bevare vores skole i Rudkøbing, så må vi hjælpe os selv og finde andre løsninger. Vi kan godt her på Sydfyn og på øerne.

Bevægelsen Udkantsoprøret bygger videre på det arbejde, som Finn Slumstrup og hans venner startede på Ærø for nogle år tilbage. Her er man for nylig gået sammen med foreningen "Ballance Danmark", som vil koncentrere sig om forskning i og udredning af ud- og vandkantsproblemer. Det er godt, at nogen dokumenterer, at vi har ret, når vi påpeger skævhederne.

For at komme til at stå stærkt på landsplan, har vi kontakt til ligesindede i Aabenraa, på Fur, i Skjern, i Aså i Nordjylland. Ligesom vi gerne vil netværke omkring de gode erfaringer, man har gjort sig på f.eks. Samsø med billige boliger til tilflyttere. Andre interesserede kan finde os på vores Facebook side, Udkantsoprøret.

Vi har snart valg til Folketinget, så nu må det være tiden at fortælle alle kandidaterne, at vi fra ud- og vandkanten synes, at nok er nok. Vi skal have mere balance i tingene her i landet.