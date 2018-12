Debat: - Lukning af VUC er en mavepuster, som vi skal rette op på

LÆSERDEBAT: Nyheden om lukning af HF/VUC på Langeland er en mavepuster for hele øen. Lukningen er også et eksempel på, at der i høj grad er brug for et Danmark uden kanter. Et Danmark, hvor der er uddannelsesmuligheder for alle, også dem, der bor uden for de store byer.

Nyskabelsen på uddannelsesområdet, FGU'en, er nok den udløsende faktor i den konkrete beslutning om at lukke ned for HF/VUC på Langeland, men det er blot den seneste sten i skoen på uddannelsesområdet. En af de helt store syndere er regeringens beslutning fra 2016 om at gennemføre årlige 2% besparelser på bla. uddannelsesområdet.

Danmarks vigtigste råstof er uddannelse. Vi skal leve af, udvikle os, via uddannelser af høj kvalitet i hele landet. Vi havde for år tilbage uddannelser i særklasse, men de tider for længst forbi. Det er helt forfejlet, at langelænderne nu skal være helt uden uddannelsesmuligheder placeret på øen.

Der skal igen være uddannelse af høj kvalitet i hele Danmark. Det er god radikal politik, som jeg gerne står i spidsen for. Vi har brug for en ny retning i dansk politik, hvor det igen bliver helt selvfølgeligt, at vi skal investere massivt i uddannelse, også på Langeland.