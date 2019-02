Bredbåndsforening: Stop klager over mobilmaster

LÆSERDEBAT: Borgerne på Langeland skal acceptere, at der rejses flere master spredt over øen. Ellers bliver mobil- og bredbåndsdækningen aldrig tilstrækkelig.

Hændelsen fra Dageløkke-området viser desværre, hvor skidt det kan gå, når ganske få borgere klager til myndighederne over en mast, der skulle rejses for at optimere dækningen i området. Operatørerne har nu trukket sig og valgt at investere andre steder i Danmark.

Resultatet er, at den dårlige dækning ved Dageløkke fortsætter langt ud i fremtiden til stor skade for flertallet af borgerne, erhvervslivet og turismen.

Foreningen opfordrer kraftigt Langelands borgere til at afstå fra at klage over kommende masteplaceringer. Læg egoismen på hylden!