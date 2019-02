- Det er mere drengene, der taler dårligt til hinanden, siger Perle Gehring, som sammen med klassekammeraterne Cecilie Eckstrøm, Emilie Lysbjerg og Emma Ahmic er i gang med at lave plakater til ophængning rundt på skolen, der skal være med til at huske elever og lærere på en god adfærd. Pigernes plakat er dog rettet mod deres lærer, som de synes skal ændre adfærd.

En flok 9. klasse drenge har svært ved at se problemet, men mener, at de måske alligevel tænker lidt over det efter en uges snak om adfærd og disciplin, selvom andre tager det som en kærkommen afslapning fra de faste timer.

RUDKØBING: Rå tale, barske ukvemsord fyger mellem de unge, et skub og et dask er også med i puljen.

Fælles fodslag

Karen Lisbeth Steen, der er lærer i udskolingen på Ørstedskolen forklarer, at lærerne inden inden temaugen med de ældste elever selv har holdt en pædagogisk dag for at afstemme, hvad god adfærd og disciplin egentlig er.

- Vi har selv forskellige grænser for, hvad vi vil acceptere, og vi er nødt til at have fælles fodslag i forhold eleverne, siger Karen Lisbeth Steen.

Der går 350 elever i udskolingen på Rudkøbing skole fra 7. til 10. klasse, og i denne uge bruger de tid på samarbejdsøvelser, på at lave nudging plakater til at hænge rundt på skolen. Nudging, handler om at give et venligt puf i den rigtige retning i forhold til at fremme en bestemt adfærd og altså ikke løftede pegefingre og truende forbud. Derfor hænger der rundt på skolen en lang række glade budskaber som "Sig godmorgen", eller "Vis respekt for læreren, husk de er her for din skyld" eller elvernes mere konkrete opslag om ikke at smadre bordtennisbattet i raseri eller små humoristiske billeder, der handler om at lade være med at ryge eller køre på knallert uden hjelm.