Skovsgaard: Ny udstiller klar ved åbning

HENNETVED: Det går mod forår og lyse tider, og det gør det også på Skovsgaard Gods, når cafe og gårdbutik åbner den 9. februar. Samtidig bydes en ny udstiller velkommen til at pryde væggene i caféen og gårdbutikken. Det er Helle Gerd fra Langå ved Hesselager, der indtil den 1. juni udstiller sine værker.

Helle Gerd har malet og tegnet i cirka 15 år. Hun har udviklet sin egen teknik, og bruger kun sjældent pensel, når hun maler.

- I stedet bruger hun spartel, og det giver en helt særlig effekt, fortæller Carsten Friager, som er arrangør af udstillingen i caféen og gårdbutikken.

Motiverne finder Helle Gerd i naturen på rejser i Danmark og Norden, nogle af motiverne er her fra Langeland, hvor Helle Gerd ofte kommer.

Oprindelig er Helle Gerd uddannet lærer, og hun har arbejdet på en friskole og som SFO-leder i Nyborg Kommune. Men i fritiden har hun altid arbejdet med noget kreativt, blandt andet har hun spillet fløjte.

Helle Gerd har i øvrigt selv tegnet det hus, hun bor i sammen med sin mand, der er selvstændig håndværker, og som har bygget huset.

Da Helle Gerd startede med at male, var det akvarel hun arbejdede i, men senere ville hun gerne have mere farvesubstans på billederne og gik over til olie.

Hun laver også tuschtegninger og foretrækker at arbejde på træplader, frem for lærred, for at få træets struktur frem gennem billederne.

Der er fernisering på udstillingen lørdag den 16. februar klokken 14, hvor caféen er vært ved et lille traktement. Alle er velkomne.