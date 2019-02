Kunstfernisering på Langeland: Overskud skal bruges til frysehus i Afrika

Tre langelændere tog i efteråret til Ghana i Vestafrika for at afslutte to projekter som Art2change har gennemført i to landsbyer. Men de tog et nyt med hjem, og nu skal der rejses penge til, at 65-årige Agnes kan få et frysehus til sin købmandsbutik.

RUDKØBING: John Finn Jacobsen fra Rudkøbing er en af de utallige langelændere, der har været i Ghana i Vestafrika, siden foreningen Art2Change begyndte deres hjælpearbejde i området i 2011. - En af mine venner havde været med dernede, og så spurgte jeg, om jeg ikke kunne komme med også, og det kunne jeg, fortæller John Finn Jacobsen. I efteråret tog han, Anne-Marie Karlson og kunstneren Hans Kjær, der er formand og primus motor i Art2Chance, til Ghana. Formålet med turen var at afslutte to Art2Change-projekter i to forskellige landsbyer. Et bageri i landsbyen Nnudu og et projekt på Akwamuman Highschool i Akasumbo, hvor Art2Chance har skaffet 48 computere til skolens computerrum. - Det var egentlig meningen, at jeg skulle undervise i landsbyen Anyensu, men det blev ikke helt til så meget. Men jeg fik fortalt lidt om, hvordan børn bor i Danmark, fortæller John Finn Jacobsen. Til gengæld fandt de tre langelændere et nyt projekt at støtte i Anyensu. Her var det den livlige 65-årige Agnes, der stod for at lave maden til dem. Hun var i gang med at bygge en købmandsbutik med et tilhørende frysehus i byen, men projektet var gået i stå, da der ikke var flere penge. - Vi sad en aften og snakkede om det med Agnes, og så blev vi enige om at hjælpe med at gøre frysehuset færdigt, fortæller John Finn Jacobsen.

Fernisering for Agnes frysehus Ferniseringen er lørdag den 16. februar



På Torvet i Rudkøbing



10.00 Galleriet åbner



10.30 Åbningstale ved journalist Steffen Jensen



14.00 Musik v. Dr. Rolf & Kanylerne



Galleriet vil den efterfølgende uge have åben fra 13-16

Sådan ser Agnes købmandsbutik ud lige nu. Foto: John Finn Jacobsen

Langeland og Ghana Formanden for Art2Change, kunstneren Hans Kjær, er en mere rutineret Afrika-rejsende. Det er 16. gang, han er i området, og det var en tilfældighed, at det lige blev Ghana, han blev ved at vende tilbage til. - Jeg fik et rejselegat til tilbage i 1993 og tog så til Ghana. I 2008 udstillede jeg dernede, og så kom ideen, fortæller Hans Kjær. Foreningen forsøger at motivere fattige børn og voksne til at styrke og styre deres eget liv gennem kreativitet. Men det er også blevet til en lang række hjælpeprojekter lige fra vandprojekter til computerne til skolerne. Mange langelændere er gennem årene blevet involveret i projekterne. Tilbage i 2013 strikkede langelændere mere end 300 grydelapper, der blev solgt, så en hel landsby kunne få sundhedsforsikning. Hvert andet år samler Ørstedskolen penge ind under deres efterårsløb, der går til forskellige skoleprojekter i Ghana. Lige nu bliver der strikket babytøj, der deles ud til nyfødte i området, som godt kan fryse, selvom der er varmt Ghana. - Det er en stor hjælp, fordi de er så utroligt fattige. Og de er godt klar over, at det kommer fra Langeland, for det fortæller vi jo, når vi er dernede, siger Hans Kjær. Når langelænderne er i Ghana, betaler de i øvrigt rejsen selv, og de betaler for maden og opholdet i landsbyerne. - Det giver en utroligt respekt, at vi bor i landsbyerne og ikke bare tager tilbage til det fine hotel om aftenen, siger Hans Kjær.

Hans Kjær i Nnudu, hvor Art2Change har haft mange projekter. Foto: John Finn Jacobsen

Stor fattigdom I landsbyerne i Ghana oplevede John Finn Jacobsen en ekstrem fattigdom, men samtidig en stor livskvalitet hos de lokale. - Jeg er så fascineret af, at de, uanset de er så fattige, har en meget stor stolthed og en glæde, der stråler ud af dem. Der er en imødekommenhed helt uden bagtanker, husker han. Den store fattigdom betyder, at et frysehus vil være et enormt fremskridt i Anyensu. I dag er det nemlig umuligt at opbevare fordærvelige fødevarer i varmen. - Sådan noget med at kunne opbevare fisk, kylling eller kød, det er noget, de virkelig mangler, fortæller John Finn Jacobsen. - Og tænk, hvor fantastisk det ville være, hvis man kunne få noget is i den varme, fortsætter han. Det koster cirka 20.000 kroner at gøre frysehuset færdigt. De penge skaffer vi forhåbentligt, og så tager vi derned til marts og giver en hjælpende hånd med at få det gjort færdigt.

Overlalt er der glade børn. Her i Anyensu.

Fernisering skal hjælpe Pengene til Agnes' frysehus i Anyensu skal komme fra 100 kunstværker med afrikansk inspirerede motiver, som Hans Kjær var lavet. Billederne, der er en serie med titlen "Agnes' frysehus", bliver præsenteret ved en fernisering i Hans Kjærs galleri på Torvet i Rudkøbing. Her håber han, der bliver solgt nok til, at projektet kan gennemføres i Anyensu. Og kunstneren håber, at mange langelændere vil tage den langelandske-ghanesiske forbindelse til sig, så Agnes i Anyensu kan få sit frysehus. - Som vi plejer at sige: Godt nok er vi fattige på Langeland, men vi er ikke fattigere, end vi kan hjælpe, slutter Hans Kjær.

En familie i Anyensu, hvor den nyfødte baby er iført strik fra Langeland.

Hans Kjær i fiskerihavnen i Accra.

Den ældste beboer i Anyensu er en kvinde på 98 år.

Der er tid for skolemad i Nnudu. Bagningen i baggrunden har At2Chance stået for.

Skolebørn i Nnudu. Foto: John Finn Jacobsen

John Finn Jacobsen ved det gamle danske fort fra kolonitiden, der nu ligger i hovedstaden i Ghana. Privatfoto