Konkurrence om kærestevold: Ung elev fra Langeland med i finalefeltet

KASSEBØLLE: Lea Toftemann Almgren blev både overrasket og meget glad, da hun fik at vide, at hun var blandt 12 nominerede ud af 207 deltagere i Det Kriminalpræventive Råds kreative konkurrence om kærestevold. Årets emne tema hedder "Skal - skal ikke?" og handler om at aflæse og respektere hinandens grænser. Elever fra hele landet har indsendt bidrag som film, billeder, digte eller som Lea en novelle.

- Jeg blev helt vildt glad. Jeg er ikke den bedste til at skrive i klassen, så det var dejligt at kunne vise, at det kan jeg godt finde ud af, siger Lea Toftemann Almgren. Hun er blevet så glad for at skrive, at hun i øjeblikket overvejer at melde sig til det forfatterskursus for unge, som biblioteket i Rudkøbing holder.

Leas bidrag til konkurrence en en novelle, hvor hun beskriver, hvordan en ung pige bliver voldtaget af sin kæreste - hun går meget tæt på situationen og beskriver oplevelsen set gennem den unge piges øjne.

Selv har Lea endnu ikke haft en kæreste, så det er ikke en selvoplevet situation, alligevel er det en meget stærk og nærværende beskrivelse, Lea har lavet i sin novelle.

- Da vi fik opgaven, kom jeg til at tænke på en historie jeg havde hørt for nogen tid siden om en pige, der var blevet voldtaget af sin kæreste.- Den historie har jeg brugt som inspiration, fortæller Lea Toftemann Almgren.

Novellen går tæt på selve voldtægten, men også den tvivl pigen har, om det er rigtigt, hvad hun føler.

I 9. klasse på Kassebølle Skole, hvor Lea går, har de talt meget om at aflæse og respektere grænser. Der går kun en dreng i klasen og 10 piger, og klasselæreren er en mand.

- Det er vigtigt at tale om grænser, synes jeg, selv om det kan være meget svært. For eksempel, hvis man er ved at blive kærester med nogen. Det tager lidt romantikken ud af situationen, hvis man skal til at tale meget konkret om ja eller nej til sex. Men det er et meget vigtigt budskab at komme ud med, at man skal respektere hinandens grænser, og så er man nødt til at tale om det, siger Lea Toftemann Almgren.

Hun bor på en gård syd for Rudkøbing med sine forældre. Hendes far er landmand og moderen pædagog, og hun har en yngre søster. I sin fritid går hun meget op i gymnastik, som hun dyrker i Svendborg. Efter sommerferien skal hun på Vejstrup Efterskole.

Vinderen af Det Kriminalpræventive Råds konkurrence kåres den 5. februar i København. I dommerkomiteen sidder minister for ligestilling Eva Kjer Hansen (V), sekretariatschef for Det Kriminalpræventive Råd Anna Karina Nickelsen, generalsekretær i Bryd Tavsheden Isabella Wedendahl samt YouTuber Louise Bjerre og forfatter Sebastian Bune. Hovedpræmien er på 10.000 kr. og 2. præmien er på 5.000 kr. i hver af de to aldersgrupper 7.-9. klasse & 10. og ungdomsuddannelser. Uanset om eleverne deltager enkeltvis, som grupper eller som samlet klasse, så er det hele klassen, der vinder præmien.