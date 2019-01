Mandag aften beværtede Langeland Kommune 80 medlemmer af det lokale erhvervsliv ikke bare med lidt godt til ganen, men også med skulderklap og rosende ord.

Såvel borgmester Tonni Hansen og de to oplægsholdere, fremtidsforskeren Jesper Bo Jensen og lederen af Svendborg Erhvervsskole Allan Kruse, havde både lovord og positive perspektiver med til det langelandske erhvervsliv.

Tonni Hansen roste samarbejdet med det lokale erhvervsråd og den åbne dialog med erhvervslivet i det hele taget. Han nævnte positive tiltag som planerne om en omlægning af Rute 9 med en kortere sejlrute mellem Spodsbjerg-Taars, et projekt båret af samarbejdet mellem Svendborg, Langeland, Lolland og Guldborgsund kommuner. Han kom også ind på en fremtidig Geopark, men nævnte også flere problemer og benspænd i fremtiden. Blandt andet var han stærkt bekymret over Brexit-forhandlingerne, der kan få alvorlige konsekvenser for dansk landbrug og industri.

Fremtidsforskeren kunne berolige de fremmødte med, at det ikke ser så skidt ud for Langeland og udkanten i det hele taget, som det måske af og til kan føles.

- I har for eksempel en ganske pæn tilflytning til øen, og det har I haft, før det begyndte andre steder, sagde Jepser Bo Jensen. I skal bare finde ud af, hvad der er unikt ved Langeland og så fortælle den gode historie. Han fortalte også, at der var en tydelig tendens til at unge familier var interesseret i at flytte ud fra storbyerne, hvor det er alt for dyrt at købe bolig.

- I skal sørge for at holde på de unge I har, skabe et godt iværksættermiljø, sagde han.

- Ideen med en kortere rute til Lolland er god, sagde han.

Jesper Bo Jensen understregede, at netop områder med fagligt arbejde med landbrug og fremstillingsvirksomhed, er der hvor Danmarks vækst bliver skabt - det sker ikke blandt akademikere i de store byer, konstaterede han.

Lederen af Svendborg Erhvervskole, Allan Kruse, havde også ros med til at de lokale erhvervsdrivende både for at tage mange lærlige og for at hjælpe ledige igang på arbejdsmarkedet.

- Det er meget vigtigt, at vi får erhvervslivet ind i folkeskolen. Der er ikke noget at sige til, at så mange unge i dag søger gymnasiet, når gymnasiet i praksis starter allerede i 0. klasse.

- Det undrer mig, at I ikke har taget lederne af jeres fantastisk fine moderne skole med her i dag. Det bør I gøre næste år, for de er dygtige. Folkeskoleeleverne introduceres til erhvervslivet gennem hele skoleforløbet. På den måde får vi flere til at vælge en faglig uddannelse og skaber grundlag for iværksætteri, sagde han.