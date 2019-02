Har haft sit hus på Langeland til salg i ni år: Ellen på 88 tør ikke tro på opsvinget

88-årige Ellen Nielsen har forsøgt at sælge sit hus i Lindelse siden 2010. Mange har været for at kigge, og prisen er faldet til det halve. Selvom det langelandske hussalg går bedre end i mange år, tør hun ikke tro på opsvinget.

- Jeg kan ikke forstå, når der nu har været så mange, at der ikke er nogen af dem, der er faldet for huset, ligesom vi gjorde i sin tid, siger Ellen Nielsen.

Det vil hun stadig gerne. Men ingen af de mange, der har været at se på huset, har slået til.

Dengang ville hun gerne flytte til Kerteminde for at komme tættere på sin datter og gøre det lidt nemmere at få besøg af de efterhånden 20 oldebørn.

Der har været mange at se på huset i Lindelse, siden det blev sat til salg tilbage i 2010, hvor Ellen Nielsens mand døde.

- Det er den tredje i den her måned. I sidste uge var der en dame, der har boet i Amerika, fortæller Ellen Nielsen, da nordmanden er gået igen.

Hun vil gerne se huset, og med et par opkald til ejendommægleren aftaler de at mødes næste dag klokken 12.

Tiden går

Ellen Nielsen og hendes mand købte den gamle stationsbygning i Lindelse og flyttede ind tilbage i 1999.

De kom fra Vissenbjerg på Fyn og faldt for den smukke bygning, der havde været Lindelses togstation, indtil Bagenkop-banen blev nedlagt i 1962.

Da Ellen Nielsens mand dør i 2010, beslutter hun altså at sætte huset til salg for at flytte til Kerteminde. Prisen dengang var 1,2 million kroner.

Siden er prisen stødt faldet og er nu nede på 595.000 kroner for de knap 190 kvadratmeter. Lige lidt hjælper det.

- Jeg er glad for, min mand ikke ved, jeg sidder her endnu. Det ville han ikke have brudt sig om, siger Ellen Nielsen.

Hun har nu boet i stationsbygningen i 20 år og er i mellemtiden blevet 88 år. Hun holder stadig selv det store hus og den store have, selvom det bliver sværere og sværere.

- Jeg har jo faktisk ikke ændret noget, de 20 år jeg har boet her, og når jeg skifter ejendomsmægler, er der ikke den store grund til at tage nye billeder. Tingene står jo, hvor de plejer at stå, siger hun.

Foreløbig har Ellen Nielsen endnu en fremvisning, når Terese Byrgin Bretteville kommer for at se, om stationen i Lindelse skal være hendes hjem på Langeland.