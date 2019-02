Fiskestop gav tab: Nu kan ålefiskere søge penge

LANGELAND: Ålefiskere, der har lidt tab på grund af EU-ålefiskestop, får nu mulighed for at søge kompensation.

EU forbød ålefiskeri fra november sidste år til og med januar i år. Netop i disse måneder har fiskerne en tredjedel af deres fangster.

- Ålestoppet er indført for at beskytte den europæiske ålebestand, og det har haft store konsekvenser for de danske ålefiskere, skriver fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) i en pressemeddelelse.

Fra 1. april vil ålefiskerne derfor kunne søge en pulje på ialt 4,2 millioner, som skal dække deres tab. For at kunne søge skal fiskerne dog have minimum 30 procent af deres indtægt fra ålefiskeri, og deres tab skal være på over 10.000 kroner.

- En ålefisker kan ikke bare rigge om til andet fiskeri, da det et specialiseret fiskeri med lange traditioner i Danmark, fortsætter Eva Kjer Hansen.

Pengene tager fiskeriministeren i den danske statskasse, men støtten lever op til EU´s regler. /MARAM