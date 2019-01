Bredbåndspuljen på Langeland: Bredbåndsforeningen har udset sig tre steder, hvor der skal søges penge

LANGELAND: Langelands mobil- og bredbåndsforening har nu udset sig tre områder, hvor foreningen vil forsøge at få opbakning til, at der kan søges penge til at få indlagt fiber i bredbåndspuljen.

Foreningen vil nu forsøge at få opbakning, så der til efteråret kan sendes ansøgninger til til Energistyrelsens bredbåndspulje.

- Mange langelændere har helt afskrevet det med bredbåndet, men vi vil nu prøve at overbevise dem om, at det er nødvendigt, hvis øen skal have en fremtid, siger Jørgen Jensen, der er formand i Bredbåndsforeningen.

De tre områder er Kassebølle-Klausebølle, Tranekær-Botofte og Vognsbjerg-Søndenbro. Det sidste område regner Bredbåndsforeningen med vil kunne dække hele sydspidsen af Langeland, hvis der ellers er opbakning.

I de områder vil Bredbåndsforeningen prøve at overtale så mange som muligt til at tilmelde sig projektet, inden ansøgningen skal sendes til Energistyrelsen til oktober. Her er der nemlig igen 100 millioner at søge til projekter i tyndt befolkede områder, hvor det er svært for teleselskaberne og andre aktører at lave en forretning og af samme grund ikke investerer.