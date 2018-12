Voldtægtssag mod 16-årig er begyndt

Ved Retten i Svendborg begyndte sagen mod en 16-årig dreng fra Langeland i denne uge. Anklageskriftet lyder på, han skulle have voldtaget en 8-årig pige. Voldtægten skulle være sket på en adresse i Humble i februar i år. Anklageren forlanger i sagen ubetinget fængselsstraf til drengen og erstatning til pigen. Sagen blev dog ikke afsluttet på første retsdag, hvor vidnerne blev ført. Sagen genoptages på mandag, hvor det også forventes at der fældes dom i sagen. Retssagen foregår i øvrigt for lukkede døre af hensyn til parterne./AP