Venteliste. Boligø med store konsekvenser

Læserbrev: Som udmærket dokumenteret i Fyens Stiftstidende har det haft store konsekvenser for mange personer, som har stået på venteliste til en bolig hos en af de boligorganisationer, som nu har integreret ventelisterne i den nyoprettede Boligøen. Der er uden tvivl gode rationelle grunde til at slå listerne sammen; lettere administration og enklere opskrivning. Og disse grunde anerkender jeg for nye medlemmer; men som påvist ikke for de mange, der i forvejen stod på listen. Jeg har selv erfaret, at jeg er rykket fra nr 3 til nummer 83 på venteliste i Pårup Boligforening, hvorved min egen boligplanlægning er totalt ødelagt. Efter forgæves korrespondance med administrator besluttede jeg at klage til Beboerklagenævnet. Desværre kunne Beboerklagenævnet ikke behandle klagen, da emnet lå uden for nævnets kompetence. Men jeg fik den yderligere oplysning, at integrationen af listerne var godkendt af Odense Kommune.

Almene boliger skal - med enkelte undtagelser - tildeles efter ventelisteprincippet. Men det er min påstand, at man nærmest ophæver betydningen af begrebet venteliste, når man blot slår flere lister sammen. Ved henvendelse til administrationen af Pårup Boligforening, med ønsket om at beholde min placering fra august 2018 som nr. 3, fik jeg det svar, at det ville være ulovligt at ændre på mine data for at ændre min placering. Mit spørgsmål er derfor: Hvordan kan det så være lovligt ved integrationen at ændre så mange menneskers placering til en dårligere placering? Og hvordan kan Odense Kommune godkende denne lemfældige omgang med folks skæbner?

Mange mennesker har indgået en aftale med en boligorganisation og betalt medlemsgebyr. Når så aftalen skal opfyldes, tillader den ene part sig at ændre på betingelserne. Det ligner kontraktbrud. Min umiddelbare tanke var, at denne integration ikke var gennemtænkt, og at man derfor måtte indse fejlen og rette den. Men da jeg erfarer, at der tidligere er foregået en tilsvarende integration, må jeg konkludere, at det ikke blot er uigennemtænkt, men direkte kynisk. Og jeg undrer mig stadig over, at det kan være lovligt.