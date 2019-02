Velfærd: Pas på samfundskontrakten

Synspunkt: De kommende år bliver helt skæbnesvangre. For vores samfund, for vores velfærd, for vores sammenhængskraft.

Vi står med en samfundskontrakt, som vi over generationer har bygget hele vores samfund op omkring. Som resten af verden misunder os. Som har været fundamentet for vores succes og velbefindende.

Den kontrakt er vi lige ved at rive over. Og det er, som om vi dårligt selv er klar over det. Som om kontrakten bare er et papir blandt andre i rodebunken yderst på skrivebordet. Klar til at blive revet over og smidt i papirkurven.

Jeg taler om den kontrakt, fællesskabet har indgået med den enkelte. Den kontrakt, hvor vi sagde til hinanden, at hvis du hopper i arbejdstøjet og knokler et helt arbejdsliv og samtidig betaler din skat, så tager fællesskabet sig også af dig, når du bliver gammel. Når du får brug for fællesskabets hjælp.

Hvis ikke vi gør noget drastisk - kommer den kontrakt ikke til at gælde for fremtidens ældre.

Jeg taler om den kontrakt, fællesskabet har indgået med de unge forældre. Den kontrakt, hvor vi sagde til hinanden, at hvis du går ud på arbejdsmarkedet og yder dit, så skal vi nok skal passe ordentligt på dine små poder og give dem både omsorg og dannelse, mens du knokler.

Hvis ikke vi gør noget drastisk kommer den kontrakt ikke til at gælde for fremtidens børnefamilier.

Vi må ikke begå de samme fejltagelser som i 00'erne, hvor vi ødslede den sidste højkonjunktur væk uden for alvor at læse fremtidens åbenlyse udfordringer. Vi skal bruge denne højkonjunktur med omtanke. Sigtet må være at gøre de bedre tider gode for alle. Velfærdskontrakten er kun få øjeblikke fra at blive annulleret, og bliver den først det, så annullerer man også den tryghed og tillid, som vi danskere har så enestående meget af.

Det er en kontrakt med hinanden, som vi har brugt generationer på at bygge op. En kontrakt, der er kittet sammen af tillid og fællesskab. Og derfor er det også en kontrakt, vi ikke bare kan genskabe igen. Her gælder i sandhed "bytte, bytte købmand, aldrig bytte om igen". Tryghed og tillid kan man ikke give og tage tilbage efter behov. Den gør man sig fortjent til - og det er hele magien bag vores samfundskontrakt med hinanden. Hele fundamentet i velfærdssamfundet.

Kontrakten er truet, fordi vi de kommende år bliver mange flere ældre og flere børn. Vi lever længere, og der fødes flere børn, og det glæder jeg mig over. Men hvis vi skal følge med og fx give den omsorg og pleje, som vores ældre fortjener, så de kan få en alderdom med værdighed og selvbestemmelse, så skal niveauet og pengene følge med i kommunens velfærdskasse. Desværre tvinger regeringen os i den modsatte retning. År efter år skal vi aflevere et stadigt større millionbeløb. I Odense skal vi lægge en høj ledighed oveni og en social profil, hvor kun 70 procent af arbejdsstyrken aktuelt er i stand til at have et arbejde. Samlet set er det opskriften på en monstrøs udfordring, der kræver ekstraordinære løsninger.

Odense Kommune er endda - ifølge KL's opgørelser - den kommune i Danmark, der er fjerdebedst rustet til udfordringen med flere ældre og flere børn. Alligevel står vi i Odense over for at skulle finde et betydeligt trecifret millionbeløb om året for at kunne opretholde samme velfærdsniveau som i dag. Jeg gentager lige: Om året. Startende med næste år.

Det taler Christiansborg og regeringen desværre ikke ret meget om. Men jeg kan love, at det gør vi i kommunerne.

Jeg vil ikke være med til, at vi ophæver kontrakten. Og det vil borgerne i Odense heldigvis heller ikke. Derfor var de ved sidste kommunevalg villige til at hæve skatten med ét procentpoint. Det har årligt givet omkring 250 mio. kroner, eller hvad der svarer til ca. 500 ekstra sæt hænder - direkte til velfærden.

Men det værn rækker desværre ikke ind i en fremtid med mange flere børn og ældre. Vi kan ikke vente på, at Christiansborg og regeringen løser udfordringen. I Odense må vi berede os på selv at finde pengene.

For mig er velfærden prioriteten over alt andet. Så står det til mig, kommer vi i Odense til at lave en historisk prioriteringsøvelse hen over de næste år. Det betyder, at vi kommer til at skille os af med ting, vi er rigtig glade for. Vi gør det for at flytte pengene direkte til den nære velfærd. Til flere sosu'er, flere pædagoger og flere lærere. Det bliver ikke sjove øvelser. Det kommer til at koste blod, sved og tårer, men det er nødvendigt.

For kontrakten bliver det sidste, jeg river over.