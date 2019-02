Valg. Lad embedsmændene bestemme

Nu gør politikerne i Folketinget det igen. Hiver en hvid kanin op af hatten her op til et folketingsvalg. "Pensionsreform" - ingen har et bud på noget som helst, men man håber at kunne lave så meget støj og skabe så meget debat, at alt andet forstummer, og man slipper for at skulle diskutere og komme med løsninger på alle andre problemer i vort samfund. Det samme gør sig gældende i Odense Byråd, hvor det måske begynder at blive lidt svært med økonomien, så skal der straks indkaldes et taskforce, som politikerne kan gemme sig bagved, og som kan stå på mål for de dårlige, måske nødvendige, beslutninger der skal træffes. Hvad skal vi egentlig med alle de politikere, når de alligevel ikke kan komme med de begavede løsninger, vi har brug for eller lave en ordentlig og brugbar fordelingsnøgle på byens budget? I Odense er der 12.000.000.000 kroner at gøre godt med. Det er ca. 60.000 kroner fra hver eneste borger, stor som lille. Skulle det ikke være nok? Lad embedsmændene træffe de nødvendige beslutninger ud fra den til en hver tid gældende lovgivning, så kunne serviceniveauet måske blive mere ensartet over det ganske land.