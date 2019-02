Vaklende velfærd. Skam jer

Kære Borgmester Søren Steen Andersen og V, K, R og SF i Assens kommune.

Lokaldebat: Jeg håber, I er stolte af jer selv, at I finder jer værdige til stolen i Assens Byråd, og I kan holde ud at smile til spejlet om morgenen. Spørger I mig, er svaret: Nej, nej og nej.

Endnu engang viser vores folkevalgte politikere deres manglende respekt, moral og etik, når det kommer til samfundets ældste, syge og svagelige. Besparelserne ud over dem, der har mest behov for hjælp i hverdagen. De har ikke fortjent uappetittelig vakuumpakket mad, manglende hjælp til rengøring og personlig hygiejne. Vi er forpligtede til at sørge for dem, der ikke kan selv. De behandles med respekt.

Hvordan ville I selv have det, såfremt der ikke blev gjort rent på jeres matrikel i fem uger?

Jeg har 23 års erfaring som betjent og kender til livets skyggeside. En ting, jeg aldrig glemte, var, at det var mennesker, jeg havde med at gøre. Det kunne I måske lære af. I skulle skamme jer. I tilsidesætter det menneskelige hensyn for ussel mammon.

Jeg synes, I skulle tage jeres budgetskemaer, regnemaskiner og regneark med til næste møde og starte forfra. Uden jeg kender til kommunale budget, ville jeg kigge nærmere på integrationsudgifter, konsulentbistand, diverse projekter, kunst, kultur og ikke mindst den alt for store gruppe af DJØF'ere, der de seneste 10 år er ansat på kommunerne landet over. Er sikker på, at der gemmer sig mange penge i de nævnte områder.

Lad nu for guds skyld være med at trampe på dem, der ligger ned i forvejen. (forkortet af redaktionen)