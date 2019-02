Ulighed: Fyn har det hele - også 6310 fattige børn

Læserbrev: Vi har det hele her på Fyn. Hvide sandstrande, grønne skove og blomstrende enge. Vi har Egeskov slot, H.C Andersens hus og Den fynske landsby. Det skal vi være stolte af. Fyn er fin.

Men lige under overfladen af al idyllen gemmer sig en barsk virkelighed, som vi desværre også er nødt til at forholde os til.

For mens langt de fleste fynboer har fået flere penge mellem hænderne i løbet af de seneste 10 år, så har de fattigste faktisk endnu færre penge mellem hænderne i dag, end de havde for 10 år siden. Det betyder, at mens de fleste af os har fået råd til forlængede weekendture til europæiske storbyer, så har andre store problemer med at betale huslejen og det årlige bidrag til klasseklassen.

Det er en sørgelig udvikling, som primært skyldes helt forkerte politisk prioritering de senere år. For når regeringen vælger at forringe kontanthjælpen, reducere dagpengene og næsten fjerne efterlønnen - så stiger uligheden altså. Og når regeringen på samme tid sænker skatten for de rigeste, og nedsætter afgifterne på luksusbiler- så stiger uligheden endnu mere.

Den skæve politik ramme selvfølgelig ikke kun her på Fyn, men i hele Danmark. Uligheden stiger og afstanden mellem rig og fattig vokser år for år. Det viser en ny undersøgelse, som kan findes på hjemmesiden www.stopuligheden.dk. Men jeg advarer om, at det ikke er munter læsning.

Undersøgelsen viser også, at der på et år er kommet 1380 flere fattige børn på Fyn. Og at der samlet set i dag er 6310 børn på Fyn, som lever i fattigdom. Det svarer altså til hvert 14. barn på Fyn. Det er jo mere end ét barn pr. skoleklasse. Det synes jeg, at vi skal have ændret.

Folketingsvalget venter lige om hjørnet. Lad os stemme på nogle politikere, som vil komme uligheden til livs. Politikere, som sikrer, at forskellen mellem top og bund ikke stikker af. Politikere, som sikrer, at dagpenge stadig er noget, man kan leve af i en periode, hvis man mister sit arbejde. Politikere, som sikrer, at vi kan trække os tilbage fra arbejdsmarkedet, når vi er nedslidte og kroppen siger stop.

Lad os få velfærden og værdigheden tilbage.