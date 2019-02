Ufaglærte: Upassende overskrift

Erik Ravn gør et stort nummer ud af at påstå, at jeg skulle have løjet, ved at henvise til en artikel, han ikke kan huske, hvor eller hvornår han har læst, men hvor han mener, at jeg skulle have nedgjort arbejderklassen ved at påstå, at den drikker mere - og mener samtidig, at det er de rige, der drikker mest.

Det jeg kan finde i f.eks. Ugebrevet A4 - som jo er arbejdernes eget ugebrev - er f.eks. en artikel fra 2014, der beskriver en uheldig korrelation imellem rygning og indtag af alkohol for ufaglærte mænd. Her beskrives problemstilingen meget sobert og nøgternt - og den gentages f.eks. i Sundhedsstyrelsens sundhedsprofil 2017. Så statistisk set er der ingen tvivl: Der er en klar sammenhæng imellem ufaglærte/uddannelsesniveau og usund livsstil.

Det betyder naturligvis ikke, at alle ufaglærte ryger, eller at de nødvendigvis alle drikker som svin. Der er givetvis en rigmand her og der, der også får rigeligt med rødvin. Det betyder heller ikke, at jeg ikke har respekt for andre mennesker. Det betyder blot, at her er et problem, man bør have med i overvejelserne, når man taler levetid.

Så at Erik Ravn lige fik lyst til at give mig en sviner i avisen, og at redaktøren synes, det var en passende overskrift at smække på (jeg minder her om, at overskrifterne i diverse indspark ofte ikke er skribentens, men en avisen finder på), kan man jo mene om, hvad man vil. Men at jeg skulle mangle respekt for arbejderklassen er simpelthen lodret forkert og må stå for disses regning. Jeg selv har stor respekt for den arbejdende dansker, der står op hver morgen og bidrager til samfundet.