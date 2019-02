Udlicitering og kernevelfærdsydelser

Dramaet mellem Region Syddanmark, Bios og Falck omkring ambulancekørslen tydeliggør forhold omkring, hvordan samfundsindretningen påvirker vore liv. Jeg vil ikke her forholde mig til de uhyrligheder og mulige strafbare forhold, der er begået. Men forløbet får mig til at tænke: Det er godt, vi har regionerne til at holde tov her - og et modigt regionsråd, der tog borgernes sikkerhed alvorlig. Og: Konkurrenceudsættelse er ikke vejen frem - her bliver det egen vinding og profit, frem for løsning af en kernevelfærdsopgave.

Private skal tjene penge på opgaven. Det er umuligt at kravsspecificere til mindste detalje, og det er som bekendt i detaljen, at djævelen ligger begravet. Et eksempel er private hjemmehjælpsfirmaer: går de konkurs, må kommunen, pga. forsyningsforpligtelsen, træde til med timers varsel. Eller en jysk kommune, der ved udlicitering af park og vejopgaver lod udbudsvinderen købe maskinerne. Da firmaer gik konkurs, lå maskinerne i konkursboet. Kommunen måtte købe nye maskiner. Således afsløres det, hvordan liberalistisk konkurrenceudsættelse medfører dårligere kvalitet og usikker forsyningssikkerhed.

"The Nordic Welfare Model" (økonomisk model, hvor skatten er forholdsvis høj mod at velfærd er et gode for alle borgere uanset økonomisk formåen) som mange andre lande misunder os, er blevet udhulet de senere år pga. krav om topskattelettelser og konkurrenceudsættelse ud fra en misforstået devise om, at al offentligt er urentabelt og bureaukratisk.

Lad os i stedet lære af ambulancedriften i Region Syddanmark og historien om, hvordan den blev til. Regionen har sparet mange millioner. Kernevelfærd styres bedst af demokratisk valgte ledere, der kender de lokale forhold. Denne læring bør udstrækkes til også at gælde sundhed, ældreomsorg, undervisning og infrastruktur.