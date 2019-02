Uddannelse. Så lyt dog til vores studerende, elever og lærlinge

Uddannelsesområdet har fra dag et været underlagt massive besparelser af den borgerlige regering. En opgørelse fra AE-rådet viser, at regeringens planlagte nedskæringer løber op i mere end 22 milliarder kroner i 2022. Det er voldsomme tal. Og det kan mærkes på landets uddannelsesinstitutioner. Alene på Fyn vil besparelserne, som regeringen har døbt omprioriteringsbidraget, betyde nedskæringer for 380 millioner kroner. Og det er vel at mærke kun en del af det sparekatalog, som regeringen arbejder ud fra.

Konsekvenserne på uddannelserne er, at der bliver mindre tid til eleverne og de studerende. Mindre undervisningstid. Mindre tid til vejledning. Dårligere feedback på opgaver og det daglige arbejde. Undervisningsmiljøet forringes. Gamle maskiner og slidte materialer. Og på medarbejderfronten, som er undervisningssystemets største udgiftspost, der ansættes ikke det fornødne personale for at give de unge den bedste uddannelse. Hvis man som politiker tror, at man kan fjerne 22 mia. kroner fra den danske uddannelsessektor, uden det i sidste ende får konsekvenser for hvor dygtige vores unge mennesker bliver, så tager man fejl. Selvfølgelig får det konsekvenser.

Derfor kan man kun glæde sig over, at der er et alternativ til nedskæringerne. Et nyt flertal vil stoppe regeringens milliardbesparelser, og fra A til Å er der vilje til også at finde penge til nye uddannelsesinvesteringer. Så langt så godt.

For et er flere penge, noget andet er, at der er brug for at lytte til hverdagens eksperter. Eleverne på vores ungdoms- og erhvervsuddannelser. De studerende på universiteterne og professionsuddannelserne. De sidder med egne erfaringer fra deres egne uddannelsesforløb, og de erfaringer er guld værd.

Derfor har jeg taget initiativ til kampagnen www.bedreuddannelser.dk. Vi skal invitere de unge med ind i det politiske maskinrum, når der laves uddannelsespolitik, der påvirker deres hverdag. Målsætningen er 5000 samtaler med de fynske studerende, og forhåbningen er, at de vil deltage i en god gammeldags spørgeskemaundersøgelse, hvor de kan give udtryk for deres holdninger og komme med deres forslag.

Spørgeskemaet er første trin. På baggrund af besvarelserne udvikler vi konkret politik. Og de studerende inviteres med ind i det politiske maskinrum. Jeg har taget initiativet som socialdemokrat, men det er nærmere et borgerinitiativ end en partipolitisk kampagne. Et initiativ, som alle med gode idéer og på tværs af partier kan deltage i. Jeg tror på, at vi bedst udvikler vores uddannelsessystem i brede samarbejder. Og jeg mener, at vi får lavet de bedste forandringer, hvis vi lytter til hverdagens eksperter, fremfor økonomiske modeller fra regnedrengenes excel-ark på Slotsholmen.