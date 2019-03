Læserbrev: Vi der bor til leje hos en almennyttig boligforening har oplevet et tyveri af flere millioner. Inden for de seneste to år har Folketinget stjålet flere millioner fra landsbyggefonden. Penge, vi beboere har indbetalt til en solidarisk fond, som skulle bruges til renovering af ældre afdelinger. Pengene er brugt til at forgylde boligejerne. Det er sjofelt.