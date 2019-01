Trivsel: Sygefravær hos offentligt ansatte

Sophie Løhde snakker om at nedbringe sygefraværet for de offentligt ansatte, fordi det er højere end for de privatansatte.

Offentligt ansatte er pressede som aldrig før, og det er almindelig kendt, at trivsel på arbejdspladsen medfører færre sygedage. Når man læser interview med stærke virksomhedsledere og hører fagpersoner udtale sig, fortæller de ofte, at lange meningsfyldte arbejdsliv kommer, når man trives med sine opgaver. Når man oplever tillid, indflydelse og opgaver, der fagligt giver mening, så kommer trivslen ofte af sig selv.

Det er ikke det, der kendetegner store dele af det offentlige i øjeblikket. Det er i stedet masser af kontrol og registreringer, manglende indflydelse på egen arbejdssituation og beslutninger om at løse opgaverne på helt konkrete måder, besluttet af mennesker, der ikke kender faget.

Så hvis Sophie Løhde synes det er mærkeligt, så kan hun da kikke forbi Fyn - jeg giver gerne en kop kaffe, krydret med eksempler fra virkeligheden.

Alternativt kan hun også give medarbejderne fagligheden tilbage, lade dem løse de opgaver, de er uddannet til og så sikre, at de har nok kolleger til at løse det forsvarligt. Så skal sygefraværet nok komme ned.