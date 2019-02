Trafik: Nutidens forældre trænger til opdragelse

Forleden kunne man læse om, hvordan forældre kører i høj fart imod skolepatruljen, vælger at køre over fodgængerfeltet, selvom patruljen har stavene ude, råber af dem og giver dem fingeren.

Hertil kommer den øvrige adfærd med at mase sig igennem trafikken på skolens område for at køre sit barn helt frem til skolens indgang, hvilket betyder kørsel på fortorvet og ulovlige parkeringer.

Hvad sker der oppe i hovedet på den slags forældre, ejer de ikke skam i livet? For de skulle skamme sig rigtig meget med den adfærd. Ikke alene er de til fare for alle andre, særligt de mindste børn, hvis sikkerhed sikres med skolepatruljen, men de er også verdens dårligste rollemodeller.

Hvad hjælper det, at skolen forsøger at lære børnene at opføre sig ordentligt, når forældrene selv opfører sig som møgforkælede børn, der trænger til en endefuld? Den slags bruger man heldigvis ikke mere, men måske den skulle genopfindes i en voksen adfærdsregulerende udgave, så de ansvarsløse og forkælede voksne lærer, at der er andre her end dem selv.

Manglen på respekt omkring skolepatruljens arbejde er fuldstændig væk, selvom de unge fortjener den største ros for deres arbejde. I stedet bliver de mødt med tilråb og farlig adfærd - hatten af for de unge mennesker, der står model til det hver eneste morgen.