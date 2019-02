Trafik. Klimapolitik for de mange

Vi har to biler i min familie. To voksne og to små poder i et hus i Middelfart: Vi er fuldstændig afhængige af vores biler, vores hverdag kunne ikke hænge sammen for nuværende, havde vi dem ikke. Bilerne er afgørende, når det gælder transport til dagpleje, børnehave, arbejde, gymnastik med de små, familiebesøg i Kolding eller Strib.

Kigger jeg rundt i mit netværk - kolleger, bekendte, venner - tror jeg, man har det på samme måde: Bilen er en afgørende del af hverdagslivet. Og netop fordi vores biler er så afgørende for vores liv og hverdag, mener vi i Enhedslisten heller ikke, det ville være klogt at forbyde biler over natten. Det ville gøre livet uden for de store byer endnu sværere. Til gengæld er det nødvendigt der kommer en bedre balance i, hvordan vi tænker klima og miljø: De store byer, der truer biodiversiteten enormt meget, må til at bidrage i større omfang.

Derfor foreslår vi i vores nye klimaudspil at indføre et vejafgiftssystem, hvor priserne for at bruge vejene afgøres af, hvor man kører. Pengene fra vejafgiften skal bruges til at kompensere for de manglende afgifter, når vi skal indføre billigere el-biler - det vil vi nemlig også! Samtidig skal vi finde økonomien til omlægningen i nogle af de skattefradrag, der er blevet indført siden 2002. Det skal f.eks. kun være muligt for en virksomhed at trække tidligere års underskud fra i skattebetalingen fem år tilbage i tiden. Vi skal også se på, hvordan virksomheder med store lån i Danmark bruger deres danske rentefradrag til finansiering af virksomhed uden for landets grænser. Det kan ikke være rigtigt, man kan undslå sig skattebetaling i Danmark, fordi man har ført penge ud af landet.

Det er fuldstændigt på hovedet, vi for nuværende har et afgiftssystem, der ikke tilgodeser miljørigtige biler i tilstrækkelig grad. Det skal være mere givtigt at skrotte sin nuværende bil til fordel for en miljøvenlig model. Økonomiske incitamenter, hvor vi beskatter miljøsvineri og giver de miljørigtige tiltag fordele, er en af de rigtige veje at køre: Hvordan skal vi ellers slippe af med diesel- og benzinbilerne?

Det skal være dyrere at bruge sin bil i København: Der er trods alt både S-tog, metro, regionaltog og busser med deres egne baner i det storkøbenhavnske. Det er ikke nødvendigt de københavnske bedsteborgere har så mange biler - de har allerede transportmuligheder nok.

Indtil vi får forbedret den kollektive trafik tilstrækkeligt udenfor de store byer, er vores biler afgørende for vores liv - det nytter ikke man endnu engang mener, det er vores små familier i Middelfart eller for den sags skyld mine kolleger i Røjle eller Ebberup, der endnu engang skal betale for strukturreformer i vores fællesskab.

En klimapolitik skal være geografisk i balance; det er til gavn for de mange - ikke de få.