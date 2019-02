Tidlige socialdemokratiske valgløfter

"Pas på samfundskontrakten" lyder det fra Odenses borgmester i mandagens avis. Og det suppleres med dystre forudsigelser om at de kommende år bliver "skæbnesvangre" for vores velfærd og for sammenhængskraften. Det er store ord på en mandag. Og spørgsmålet er, om det er andet end svulstige ord?

Vi har længe påpeget at vi bliver både flere ældre og flere børn i de kommende år. Det er fakta. Og de kan ikke - i hvert fald ikke sådanne fakta - bestrides. Men hvorfor skulle det i sig selv skulle true velfærden? Og hvilken skurkerolle det er, at regeringen - ifølge Rahbæk Juel - har i det scenarie?

Ja, faktisk er det en noget diffus samfundskontrakt som Peter Rahbæk Juel hævder, der skulle eksistere. De velfærdsydelser til børnefamilier og til ældre som fremhæves i indlægget er vist alene socialdemokratiske valgløfter. Og siden hvornår er socialdemokratiske valgløfter blevet ophævet til en samfundskontrakt? Der er næppe ret mange borgere, der har så meget tillid til socialdemokratisk valgløfter, at de anser dem for nogen form for kontrakt. Skulle det ske, så kommer de nok hurtigt til at tænke på socialdemokratiske garantier som den om efterlønnen i 1998.

Som borgerlige anerkender vi generationskontrakten. Det er en uskreven kontrakt gennem generationer, som vi som samfund er dybt afhængige af. Det er løftet fra generation til generation om, at efterlade samfundet i lidt bedre stand til næste generation, end vi selv overtog det. Generationskontrakten har langt større værdi end velfærdsydelser nu og her. Det er generationskontrakten som sikrer at børnefamilier og unge singler med glæde betaler skat for at sikre en god og værdig ældrepleje; alt i mens vi dog ikke bruger flere penge end vi har, således at vi ikke efterlader en gæld til børnene, som de må betale af på resten af livet.

For os, er generationskontrakten vigtig. Langt vigtigere end socialdemokratiske valgløfter, der alligevel kun gælder til valget er overstået. Derfor tilstræber vi hele tiden en balance i velfærden. Der skal være både pasning og skoler til børnene og en god og tilstrækkelig pleje til de ældre. Og det skal holdes indenfor de økonomiske rammer vi har. Det hedder ansvar kære borgmester. Det er noget vi påtager os, fordi vi er valgt af borgerne. Selvfølgelig er det da lettere, som du gør, at skyde skylden på regeringen og den demografiske udvikling. Men det er jo altså ikke regeringens skyld, at du vælger at tage de penge som regeringen giver os, øremærket til ældre, og lægge ned i den store kommunekasse, hvor de så blandt andet går til den voldsomt dyre administration som Odense har.

Noget andet vi gerne vil påtage os er samarbejde, og det hører vi også at du gerne vil. Det kniber dog mere med den praktiske udførelse. Du er i hvert fald oftest mere til de smalle aftaler end til det brede samarbejde. Tilsyneladende gælder din samfundskontrakt alene med de vælgere som har stemt på partier på venstrefløjen. Så meget for ordet "samfund".

Kære borgmester, vi synes at du skulle genoverveje hvad der er en kontrakt, og hvad der blot er dine valgløfter. Vi andre er med på både at samarbejde om at sikre velfærden for både børn og ældre nu - og i fremtiden - og på at sikre at kommende generationer har en sund og veldrevet by at vokse op i. Er du med på sådan en kontrakt?